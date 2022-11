L’armée israélienne va temporairement retirer une unité de soldats juifs ultra-orthodoxes de Cisjordanie

L’armée israélienne a déclaré mercredi qu’elle retirait temporairement une unité de soldats ultra-orthodoxes de la Cisjordanie occupée après la mort d’un Palestino-américain de 78 ans suite à une arrestation par ses soldats au début de cette année.

L’armée a déclaré que le bataillon “Netzah Yehuda” sera déplacé sur les hauteurs du Golan, le long du front nord d’Israël avec la Syrie, d’ici la fin de l’année.

L’annonce ne faisait aucune mention de la mort d’Omar Assad, décédé après avoir été détenu, menotté et les yeux bandés par des soldats israéliens.

2 CITOYENS AMÉRICAINS BLESSÉS À JÉRUSALEM LORS D’UNE ATTENTAT TERRORISTE MEURTRIER, DIT UN AMBASSADEUR

Au lieu de cela, il a déclaré que la décision “a été prise par désir de diversifier leur déploiement opérationnel dans plusieurs domaines, en plus d’accumuler plus d’expérience opérationnelle”. Il a déclaré que l’unité reviendrait en Cisjordanie à la fin de l’année prochaine.

Netzah Yehuda, ou “Judea Forever”, est une unité spéciale pour les soldats juifs ultra-orthodoxes. L’unité a été formée pour encourager les hommes religieux, qui bénéficient souvent d’exemptions spéciales du service militaire obligatoire, à rejoindre l’armée. Mais ses membres ont été impliqués dans des cas d’abus passés.

LA MAISON BLANCHE CONDAMNE LES ATTENTATS TERRORISTES À JÉRUSALEM ET DÉPLORE LA PERTE DE VIE

En janvier dernier, des soldats de Netzah Yehuda ont arrêté Asaad à un poste de contrôle, lui ont lié les mains et lui ont bandé les yeux. Les troupes lui ont alors délié les mains et l’ont laissé face contre terre dans un bâtiment abandonné.

Assad, qui vivait aux États-Unis depuis quatre décennies, a été déclaré mort dans un hôpital après que d’autres Palestiniens l’aient trouvé inconscient. On ne sait pas exactement quand il est mort. Une autopsie réalisée par des médecins palestiniens a révélé qu’Asaad souffrait de problèmes de santé sous-jacents, mais a également trouvé des ecchymoses sur la tête, des rougeurs sur ses poignets d’avoir été ligoté et des saignements dans ses paupières d’avoir eu les yeux bandés.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Après un tollé du gouvernement américain, l’armée israélienne a déclaré que l’incident “était un événement grave et malheureux, résultant d’un échec moral et d’une mauvaise prise de décision de la part des soldats”. Il a indiqué qu’un officier avait été réprimandé et que deux autres officiers avaient été réaffectés à des rôles non commandants, suite à l’incident.