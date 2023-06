L’armée israélienne va discipliner ses officiers après l’attaque meurtrière à la frontière égyptienne

L’armée israélienne a déclaré mardi qu’elle sanctionnerait trois officiers pour une rare attaque à la frontière égyptienne qui a tué trois soldats israéliens et révélé une série d’incidents au début du mois.

Un agent de sécurité égyptien s’est glissé en territoire israélien sans être détecté le 3 juin et tué les trois soldats israéliens dans deux fusillades distinctes dans la zone frontalière généralement calme.

L’enquête de l’armée israélienne sur l’incident a révélé que « quelques heures » se sont écoulées entre les deux fusillades, ce qui soulève des questions sur la façon dont le policier égyptien s’est non seulement infiltré en Israël, mais a également réussi à passer beaucoup de temps sur le territoire israélien sans éveiller les soupçons et monter une attaque surprise. sur un deuxième poste de garde.

Le policier égyptien a facilement franchi le portail de sécurité parce qu’il n’était pas verrouillé, a révélé mardi l’armée israélienne. Il a déclaré que les forces israéliennes souffraient d’une planification et d’un manque de personnel, ajoutant que l’armée fermerait immédiatement la frontière sud, augmenterait le nombre de soldats aux postes de guet et réduirait la durée de leurs quarts de travail. Actuellement, les soldats doivent rester vigilants, même dans la chaleur du désert, pendant 12 heures d’affilée.

« Il s’agit d’un incident grave avec des conséquences opérationnelles difficiles qui pourraient être évitées », a déclaré le général de division Eliezer Toledano, chef du commandement sud d’Israël.

L’armée a déclaré qu’elle réprimanderait deux officiers supérieurs et transférerait un troisième officier à un autre poste.

L’Égypte a publiquement offert une version différente des événements, affirmant qu’un membre de ses forces de sécurité avait traversé la frontière israélienne alors qu’il poursuivait des trafiquants de drogue et avait échangé des coups de feu avec les troupes israéliennes.

Israël et l’Égypte sont en paix depuis plus de 40 ans et entretiennent une solide coopération en matière de sécurité, en particulier depuis la montée en puissance d’un État islamique affilié dans le nord de la péninsule égyptienne du Sinaï. L’incident a marqué le premier échange de tirs meurtrier le long de la frontière israélo-égyptienne depuis plus d’une décennie.