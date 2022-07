L’armée israélienne tue un Palestinien lors d’un raid en Cisjordanie

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

Le ministère palestinien de la Santé a déclaré que Mohammad Marei, 25 ans, a été blessé par des tirs israéliens près de Jénine lors d’un raid d’arrestation par l’armée israélienne et est décédé plus tard.

Près de 500 000 colons israéliens vivent dans plus de 130 colonies dispersées à travers la Cisjordanie, dont beaucoup sont entièrement construites et ressemblent maintenant à des banlieues ou à de petites villes. Près de 3 millions de Palestiniens vivent en Cisjordanie sous le régime militaire israélien.

Israël a capturé la Cisjordanie lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967 et les Palestiniens veulent qu’elle soit la partie principale de leur futur État. Israël considère la Cisjordanie comme le cœur biblique et historique du peuple juif.

Les Palestiniens et une grande partie de la communauté internationale considèrent les colonies comme une violation du droit international et un obstacle à la paix parce qu’elles absorbent et divisent les terres sur lesquelles un futur État palestinien serait établi.