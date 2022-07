L’armée israélienne tue un Palestinien lors d’un raid en Cisjordanie

JERUSALEM (AP) – Les forces israéliennes ont abattu un Palestinien tôt mercredi en Cisjordanie occupée lors d’affrontements qui ont éclaté lors d’un raid d’arrestation, ont déclaré des responsables palestiniens.

Le ministère palestinien de la Santé a déclaré que Mohammad Marei, 25 ans, a été blessé par des tirs israéliens près de Jénine lors d’un raid d’arrestation par l’armée israélienne et est décédé plus tard.

L’armée israélienne a déclaré que tandis que les troupes arrêtaient deux Palestiniens dans la ville du nord de la Cisjordanie, les Palestiniens “ont lancé des engins explosifs” sur les soldats, qui ont riposté par des coups de feu. Il a confirmé qu’un Palestinien avait été abattu, mais n’a donné aucun détail supplémentaire sur l’état de l’homme. L’armée a déclaré qu’aucun soldat n’avait été blessé lors des raids d’arrestation nocturnes.

Ces derniers mois ont vu une augmentation de la violence meurtrière en Cisjordanie. L’armée israélienne a mené des raids quasi quotidiens à la suite d’une série d’attaques meurtrières par des Palestiniens à l’intérieur d’Israël qui ont tué 19 Israéliens, plusieurs des assaillants venant de la ville de Jénine, au nord de la Cisjordanie.

Plusieurs dizaines de Palestiniens ont été tués dans des raids militaires israéliens. La plupart des morts auraient ouvert le feu sur les forces israéliennes ou leur auraient lancé des pierres ou des bombes incendiaires. Les morts comprennent également deux passants apparents.

Près de 500 000 colons israéliens vivent dans plus de 130 colonies dispersées à travers la Cisjordanie, dont beaucoup sont entièrement construites et ressemblent maintenant à des banlieues ou à de petites villes. Près de 3 millions de Palestiniens vivent en Cisjordanie sous le régime militaire israélien.

Israël a capturé la Cisjordanie lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967 et les Palestiniens veulent qu’elle soit la partie principale de leur futur État. Israël considère la Cisjordanie comme le cœur biblique et historique du peuple juif.

Les Palestiniens et une grande partie de la communauté internationale considèrent les colonies comme une violation du droit international et un obstacle à la paix parce qu’elles absorbent et divisent les terres sur lesquelles un futur État palestinien serait établi.

The Associated Press