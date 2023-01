L’armée israélienne tue un Palestinien après une tentative d’attaque au couteau

Plus tôt mercredi, les forces israéliennes ont démoli la maison d’un Palestinien armé qui aurait tué une femme soldat israélienne lors d’une attaque l’année dernière qui a déclenché une chasse à l’homme et une répression dans le quartier de Jérusalem-Est où il vivait.

Après la fusillade qui a tué le soldat de 19 ans, l’agresseur s’est enfui, déclenchant une chasse à l’homme d’une semaine et des restrictions strictes autour de Shuafat. Dans le cadre de la recherche, les forces de sécurité israéliennes ont étouffé les points d’entrée et de sortie du camp, paralysant la vie de ses quelque 60 000 habitants.

Israël a procédé à la démolition des maisons des assaillants bien avant l’entrée du gouvernement actuel et affirme que cette tactique dissuade les futurs attaquants. Les Palestiniens et les groupes de défense des droits y voient une punition collective.

Il a également déclaré mercredi qu’il poursuivrait ses visites dans un complexe sacré sensible un jour après que le Premier ministre Benjamin Netanyahu et le roi jordanien Abdallah II se soient rencontrés et aient discuté des sensibilités politiques sur le site, que les musulmans appellent le sanctuaire noble et les juifs le mont du Temple.

Plus tôt ce mois-ci, Ben-Gvir a effectué une visite provocatrice sur le site, suscitant des condamnations de la Jordanie et du monde arabe.

En vertu d’un arrangement qui a prévalu pendant des décennies sous la tutelle de la Jordanie, les Juifs et les non-musulmans sont autorisés à se rendre à certaines heures mais ne peuvent pas y prier. Mais les nationalistes religieux juifs, y compris les membres de la nouvelle coalition au pouvoir en Israël, ont de plus en plus visité le site et exigé des droits de prière égaux pour les Juifs, exaspérant les Palestiniens et les musulmans du monde entier.