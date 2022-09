L’armée israélienne tue un Palestinien après un attentat présumé à la voiture-bélier

L’incident s’est produit près de la ville de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie, foyer des violences israélo-palestiniennes les plus meurtrières dans le territoire occupé depuis 2016.

JÉRUSALEM – Les troupes israéliennes ont tiré et tué samedi un automobiliste palestinien qui aurait tenté de percuter avec sa voiture un groupe de soldats patrouillant en Cisjordanie occupée, selon des soldats et des médias israéliens.

Les assaillants palestiniens ont effectué des dizaines de tentatives d’attaques à l’arme blanche et à la voiture-bélier ces dernières années. Mais les Palestiniens et les groupes de défense des droits de l’homme affirment que les troupes israéliennes utilisent souvent une force excessive et, dans certains cas, ont tiré sur des personnes qui ne constituaient pas une menace.