L’armée israélienne tue un militant palestinien en Cisjordanie

JÉRUSALEM – Des soldats israéliens ont tiré et tué un tireur palestinien présumé lors d’un raid d’arrestation dans la nuit dans le nord de la Cisjordanie, selon des rapports israéliens et palestiniens.

L’armée a déclaré avoir repéré un groupe d’hommes armés circulant en voiture et à moto lors d’une opération près de la ville de Naplouse et avoir ouvert le feu. La Den of Lions, un groupe militant local, a déclaré qu’un de ses membres, Sayid al-Kuni, avait été tué lors d’un “affrontement avec les forces d’occupation”.