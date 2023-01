L’armée israélienne tue un enseignant palestinien et un militant lors d’un raid

RAMALLAH, Cisjordanie (AP) – Les troupes israéliennes ont tiré et tué un enseignant palestinien et un militant lors d’un raid militaire en Cisjordanie occupée tôt jeudi, ont déclaré des responsables et des médias palestiniens, alors que la violence israélo-palestinienne continuait d’augmenter.

Le ministère palestinien de la Santé a identifié les morts comme étant Jawad Bawaqna, 57 ans, et Adham Jabarin, 28 ans. Ils ont été abattus dans le camp de réfugiés de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie.

L’agence de presse officielle palestinienne, Wafa, a déclaré que Bawaqna était enseignant dans le secondaire et père de six enfants. La Brigade des martyrs d’Al-Aqsa – une milice armée affiliée au Fatah, le parti politique laïc qui contrôle l’Autorité palestinienne – a revendiqué Jabarin comme combattant. L’agence a déclaré que Bawaqna avait été tué par balle alors qu’il tentait d’offrir une aide médicale à Jabarin, après avoir été abattu devant son domicile.

L’armée israélienne a déclaré qu’elle n’avait pas de commentaire immédiat.

Les médias palestiniens ont également rapporté que les forces israéliennes avaient arrêté un responsable local du groupe militant du Jihad islamique à Jénine.

Les tensions sont montées en flèche en Cisjordanie, où l’armée israélienne mène des raids d’arrestation presque nocturnes depuis le printemps dernier après qu’une vague d’attaques palestiniennes contre des Israéliens a tué 19 personnes. Dix autres Israéliens ont été tués dans une deuxième série d’attaques plus tard l’année dernière.

Israël affirme que les raids sont destinés à démanteler les réseaux militants et à contrecarrer de futures attaques. Les Palestiniens les voient comme un renforcement supplémentaire de l’occupation illimitée de 55 ans par Israël des terres qu’ils recherchent pour leur futur État.

Les morts de jeudi portent à 17 le nombre de Palestiniens tués par l’armée israélienne en Cisjordanie depuis le début de 2023.

Près de 150 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens en Cisjordanie et à Jérusalem-Est en 2022, selon les chiffres du groupe israélien de défense des droits B’Tselem, ce qui en fait l’année la plus meurtrière depuis 2004.

Israël dit que la plupart des morts étaient des militants. Mais des lanceurs de pierres palestiniens, des jeunes protestant contre les incursions et d’autres non impliqués dans les affrontements ont également été tués.

The Associated Press