L’armée israélienne tue un enseignant palestinien et un militant lors d’un raid

Le ministère palestinien de la Santé a identifié les morts comme étant Jawad Bawaqna, 57 ans, et Adham Jabarin, 28 ans. Ils ont été abattus dans le camp de réfugiés de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie.

CAMP DE RÉFUGIÉS DE JÉNINE, Cisjordanie – Les troupes israéliennes ont abattu un enseignant palestinien et un militant lors d’un raid militaire en Cisjordanie occupée tôt jeudi, ont déclaré des responsables palestiniens, les derniers décès alors que la violence israélo-palestinienne continue d’augmenter.

L’école de Bawaqna, la Hashad Secondary School for Boys, l’a identifié comme professeur d’éducation physique et père de six enfants. Un communiqué de l’école a indiqué que Bawaqna avait quitté son appartement lors du raid jeudi à l’aube avec deux de ses enfants pour aider à fournir les premiers soins à Jabarin, qui avait été abattu juste devant son domicile.