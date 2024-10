L’armée israélienne tue au moins 40 personnes à Gaza, selon des responsables palestiniens, alors que les chars intensifient leurs raids dans le nord

Les frappes militaires israéliennes auraient tué au moins 40 Palestiniens à travers la bande de Gaza alors que les forces israéliennes ont resserré mardi leur contrôle autour de Jabalia, au nord de l’enclave, au milieu de combats acharnés avec les combattants dirigés par le Hamas.

Les responsables palestiniens de la santé ont déclaré qu’au moins 11 personnes avaient été tuées par des tirs israéliens près d’Al-Falouja à Jabalia, le plus grand des huit camps de réfugiés historiques de Gaza, tandis que 10 autres personnes avaient été tuées à Bani Suhaila, dans l’est de Khan Younis, dans le sud, lorsqu’un missile israélien a frappé un maison.

Plus tôt mardi, une frappe aérienne israélienne a détruit trois maisons dans la banlieue de Sabra, dans la ville de Gaza, et les services civils d’urgence locaux ont déclaré avoir récupéré deux corps sur le site, tandis que les recherches se poursuivaient pour retrouver 12 autres personnes soupçonnées d’avoir été dans les maisons. au moment de la grève.

Cinq autres personnes ont été tuées lorsqu’une maison a été frappée dans le camp de Nuseirat, au centre de Gaza.

Jabalia est au centre d’une offensive israélienne depuis plus de dix jours, les troupes retournant dans les zones du nord qui ont subi de lourds bombardements au cours des premiers mois de la guerre qui a duré un an.

Les troupes israéliennes semblent « couper » le nord de Gaza, selon l’ONU

L’opération a suscité des inquiétudes parmi les Palestiniens et les agences de l’ONU quant au fait qu’Israël souhaite évacuer les habitants du nord de l’enclave surpeuplée, une accusation qu’il a niée.

Le bureau des droits de l’homme des Nations Unies a déclaré mardi que l’armée israélienne semblait « couper complètement le nord de Gaza du reste de la bande de Gaza ».

« Au milieu d’intenses hostilités et d’ordres d’évacuation dans le nord de Gaza, les familles sont confrontées à une peur inimaginable, à la perte d’êtres chers, à la confusion et à l’épuisement. Les gens doivent pouvoir fuir en toute sécurité, sans être confrontés à un danger supplémentaire », a déclaré Adrian Zimmerman, CICR (Comité international d’évacuation). Croix-Rouge) chef de la sous-délégation de Gaza, a déclaré dans un communiqué.

« Beaucoup, y compris les malades et les handicapés, ne peuvent pas partir et restent protégés par le droit international humanitaire – toutes les précautions possibles doivent être prises pour s’assurer qu’ils restent indemnes. Toute personne déplacée a le droit de rentrer chez elle en toute sécurité », a-t-il déclaré.

REGARDER | Les frappes aériennes israéliennes tuent plusieurs civils, notamment dans une école gérée par l’ONU qui distribue des vaccins contre la polio : Israël critiqué pour ses attaques contre les civils de Gaza alors qu’il frappe le nord du Liban Israël fait face à de nouvelles critiques après que des frappes aériennes à Gaza ont tué plusieurs civils, notamment des personnes travaillant dans une école gérée par l’ONU qui distribuait des vaccins contre la polio. Pendant ce temps, la colère règne au Liban après une attaque aérienne meurtrière dans le nord. Israël s’est engagé à continuer de frapper le Hezbollah dans tout le pays.

L’armée israélienne a désormais encerclé le camp de Jabalia et envoyé des chars dans les villes voisines de Beit Lahiya et Beit Hanoun, dans le but déclaré d’éradiquer les combattants du Hamas qui tentent de s’y regrouper.

L’armée israélienne a demandé aux habitants de quitter leurs maisons et de se mettre en sécurité dans le sud de Gaza. Les responsables palestiniens et onusiens affirment qu’il n’y a aucun endroit sûr à Gaza.

Environ 400 000 personnes restent dans le nord, selon l’ONU

Les responsables israéliens ont déclaré que les ordres d’évacuation visaient à séparer les combattants du Hamas des civils et ont nié l’existence d’un plan systématique visant à évacuer les civils de Jabalia ou d’autres régions du nord.

La branche armée du Hamas a déclaré que les combattants étaient engagés dans des combats acharnés avec les forces israéliennes à Jabalia et dans ses environs.

Zimmerman a également demandé que les établissements de santé du nord soient protégés, affirmant que les hôpitaux avaient du mal à fournir des services médicaux.

Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré que l’armée avait ordonné l’évacuation des trois hôpitaux en activité, mais le personnel médical a déclaré qu’il était déterminé à poursuivre ses services même s’il était submergé par le nombre croissant de victimes.

Un enfant assis sur des affaires pleure alors que les Palestiniens déplacés fuient les zones du nord de la bande de Gaza suite à un ordre d’évacuation israélien, au milieu du conflit Israël-Hamas, à Jabalia, le 6 octobre 2024. (Hussam Al-Zaanin/Reuters)

Lundi, le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a condamné le nombre de victimes civiles dans le nord de Gaza.

La partie nord de Gaza abrite plus de la moitié des 2,3 millions d’habitants du territoire et des centaines de milliers d’habitants ont été contraints de fuir leurs maisons au milieu des bombardements nourris lors de la première phase de l’assaut israélien sur le territoire.

Selon les estimations des Nations Unies, il restait environ 400 000 personnes.

Israël a lancé l’offensive contre le Hamas après son attaque du 7 octobre 2023 contre Israël, au cours de laquelle 1 200 personnes ont été tuées et environ 250 prises en otages à Gaza, selon les décomptes israéliens. Jusqu’à présent, plus de 42 000 Palestiniens auraient été tués lors de l’offensive, selon le ministère de la Santé de Gaza. La plupart des 2,3 millions d’habitants de Gaza ont été déplacés et une grande partie de l’enclave a été dévastée.

Campagne de vaccination contre la polio en cours

Parallèlement, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré mardi qu’elle avait pu lancer sa campagne contre la polio dans le centre de Gaza et vacciner des dizaines de milliers d’enfants malgré les frappes israéliennes dans la zone protégée désignée quelques heures auparavant.

Dans le cadre d’un accord entre l’armée israélienne et le groupe militant palestinien Hamas, des pauses humanitaires dans la guerre à Gaza qui dure depuis un an devaient commencer tôt lundi pour atteindre des centaines de milliers d’enfants.

Cependant, quelques heures auparavant, le bureau humanitaire de l’ONU avait déclaré que les forces israéliennes avaient frappé des tentes près de l’hôpital Al-Aqsa, où quatre personnes avaient été brûlées vives.

REGARDER | Les enfants palestiniens de Gaza reçoivent lundi leur deuxième dose de vaccin contre la polio : Deuxième série de vaccinations contre la polio en cours dans le centre de Gaza Des centaines d’enfants palestiniens du centre de Gaza ont été vaccinés avec une deuxième dose du vaccin contre la polio au centre de santé de l’UNRWA à Deir al-Balah.

L’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l’UNRWA, a déclaré qu’une de ses écoles à Nuseirat, dans le centre de Gaza, destinée à servir de site de vaccination, a été touchée dans la nuit de dimanche à lundi, tuant jusqu’à 22 personnes.

Tarik Jasarevic, porte-parole de l’OMS a déclaré lors d’un point de presse à Genève que plus de 92 000 enfants, soit environ la moitié des enfants ciblés pour le vaccin contre la polio dans la zone centrale, avaient été vaccinés lundi.

« Ce que nous avons reçu de nos collègues, c’est que la vaccination s’est déroulée hier sans problème majeur, et nous espérons qu’elle continuera de la même manière », a-t-il déclaré.

D’autres agences humanitaires ont déjà exprimé leurs inquiétudes quant à la viabilité de la campagne contre la polio dans le nord de Gaza, où une offensive israélienne est en cours.

Les groupes humanitaires ont procédé à une première série de vaccinations le mois dernier, après qu’un bébé ait été partiellement paralysé par le virus de la polio de type 2 en août, ce qui constitue le premier cas de ce type sur le territoire depuis 25 ans.