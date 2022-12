L’armée israélienne tue 3 Palestiniens lors d’un raid en Cisjordanie

Le raid militaire a visé la ville de Jénine et son camp de réfugiés dans le nord de la Cisjordanie. Les zones sont un bastion pour les militants palestiniens et Israël y a intensifié les raids ces derniers mois.

L’agence de presse officielle palestinienne a rapporté que « des affrontements et des affrontements violents » ont éclaté entre les habitants de Jénine et les forces israéliennes.

Les factions palestiniennes de la ville ont appelé à une grève générale pour pleurer les morts et montrer leur solidarité avec leurs familles.

Mercredi, des soldats israéliens ont tiré et tué un militant palestinien qui a ouvert le feu sur eux près de la colonie cisjordanienne d’Ofra.

Plus de 140 Palestiniens ont été tués dans les combats israélo-palestiniens en Cisjordanie et à Jérusalem-Est cette année, ce qui en fait l’année la plus meurtrière depuis 2006.