L’armée israélienne tue 21 Palestiniens dans un attentat contre une école de Gaza – responsables – RT World News

Les autorités de Gaza ont accusé l’armée israélienne d’avoir commis un « horrible massacre » à l’école al-Falah

Au moins 21 personnes ont été tuées, dont 13 enfants, dans une frappe de drone israélienne contre une école abritant des Palestiniens déplacés à Gaza, a annoncé le gouvernement de l’enclave. L’armée israélienne affirme que le Hamas gérait un centre de commandement dans le bâtiment.

L’attaque a eu lieu samedi matin à l’école al-Falah, dans le quartier de Zeitoun, à Gaza. Six femmes et un bébé de trois mois figurent également parmi les victimes, selon le Bureau des médias du gouvernement de Gaza. Au moins 30 personnes ont été blessées et deux autres sont portées disparues, ce que le bureau a qualifié de « crime d’attentat ». « Un massacre horrible. »

Un nombre inconnu de Palestiniens déplacés se trouvaient dans l’école au moment de l’attaque. Des écoles et d’autres bâtiments publics dans toute la bande de Gaza ont été transformés en abris, la plupart gérés par l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), depuis qu’Israël a déclaré la guerre au Hamas en octobre dernier.

Israël a cependant accusé le Hamas de « systématiquement » Des armes, des tunnels et des centres de commandement ont été dissimulés dans ces bâtiments. Dans un communiqué publié samedi, l’armée israélienne a déclaré avoir frappé une salle de commandement du Hamas intégrée dans l’école al-Falah.















« Avant l’attaque, de nombreuses mesures ont été prises pour réduire les risques de blesser des civils, notamment l’utilisation d’armes de précision. » et une surveillance aérienne, a affirmé l’armée israélienne. « L’armée israélienne continuera d’agir avec force et détermination contre les organisations terroristes qui utilisent les écoles et les institutions civiles comme refuge. »

Cette frappe intervient un peu plus d’une semaine après qu’une autre école du centre de Gaza, l’école al-Jaouni à Nuseirat, a été bombardée par l’armée israélienne. Des dizaines de personnes ont été tuées lors de cette frappe, dont six travailleurs humanitaires de l’ONU. L’armée israélienne a affirmé, comme elle l’avait fait après la frappe de samedi, que l’école avait caché un « centre de commandement et de contrôle » à l’intérieur de l’école.

L’école al-Falah et l’école al-Jaouni ont toutes deux été bombardées à plusieurs reprises depuis le début de la guerre, cette dernière ayant subi cinq frappes aériennes israéliennes en moins d’un an.

Des images tournées par le journaliste palestinien Islam Bader montrent des secouristes en train de fouiller les décombres après la grève de samedi. Plusieurs étages du bâtiment se sont effondrés et de larges pans de ses murs extérieurs ont été soufflés.

Le Hamas a lancé une attaque surprise contre Israël en octobre dernier, tuant environ 1 100 personnes et reprenant environ 250 otages à Gaza. Israël a répondu en déclarant la guerre au Hamas et en imposant un siège quasi total du territoire. Après près d’un an de bombardements et d’opérations terrestres israéliennes, plus de 40 000 Palestiniens ont été tués, selon les derniers chiffres du ministère de la Santé de Gaza.

Au moins 90 % de la population de l’enclave a été déplacée et manque d’accès fiable à l’eau potable, à la nourriture, à un abri et aux soins médicaux, a rapporté l’agence des Nations Unies pour les affaires humanitaires en juillet.