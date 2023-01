L’armée israélienne tue 2 Palestiniens lors d’un affrontement en Cisjordanie

Les forces israéliennes ont tué deux Palestiniens, dont un homme revendiqué par un groupe armé comme membre, lors d’un affrontement qui a éclaté tôt lundi lorsque des troupes sont entrées dans un village palestinien de Cisjordanie occupée, ont déclaré des responsables de la santé palestiniens.

Les deux hommes ont été tués dans le village de Kafr Dan près de la ville septentrionale de Jénine. L’armée israélienne a déclaré qu’elle était entrée à Kafr Dan dimanche soir pour démolir les maisons de deux hommes armés palestiniens qui avaient tué un soldat israélien lors d’un échange de tirs en septembre. L’armée a déclaré que les troupes avaient essuyé des tirs nourris et riposté aux tireurs.

C’est la dernière effusion de sang dans la région qui a vu les tensions israélo-palestiniennes monter en flèche depuis des mois. Lundi, le groupe israélien de défense des droits B’Tselem a déclaré que 2022 était l’année la plus meurtrière pour les Palestiniens depuis 2004, une période de violence intense survenue lors d’un soulèvement palestinien.

Le ministère palestinien de la Santé a identifié les personnes tuées comme étant Samer Houshiyeh, 21 ans, et Fouad Abed, 25 ans. Houshiyeh a reçu plusieurs balles dans la poitrine, selon Samer Attiyeh, directeur de l’hôpital Ibn Sina à Jénine. Attiyeh a initialement déclaré qu’Abed avait 17 ans, mais le ministère a ensuite donné son âge à 25 ans.

Un groupe armé, les Brigades des martyrs d’Al Aqsa, a par la suite revendiqué Houshiyeh comme membre. Le groupe, une émanation du parti Fatah du président palestinien Mahmoud Abbas, a publié une photo plus ancienne sur laquelle Houshiyeh avait posé avec des fusils. Une vidéo sur les réseaux sociaux montrait son corps enveloppé du drapeau du groupe armé alors que sa mère et d’autres personnes en deuil faisaient leurs adieux.

Il n’était pas immédiatement clair si le deuxième Palestinien tué était également affilié à un groupe militant.

Israël dit qu’il démolit les maisons des militants afin de dissuader les attaquants potentiels. Les critiques disent que la tactique équivaut à une punition collective.

L’armée israélienne mène des raids quasi quotidiens dans les villes palestiniennes depuis une série d’attaques palestiniennes contre des Israéliens qui ont fait 19 morts au printemps dernier.

Près de 150 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens en Cisjordanie et à Jérusalem-Est l’année dernière, selon les chiffres de B’Tselem, faisant de 2022 la plus meurtrière depuis 2004, lorsque 197 Palestiniens ont été tués. Une nouvelle vague d’attaques a tué au moins neuf autres Israéliens à l’automne. L’armée israélienne affirme que la plupart des Palestiniens tués étaient des militants. Mais des jeunes lanceurs de pierres qui protestaient contre les incursions et d’autres non impliqués dans les affrontements ont également été tués.

Hamoked, un groupe de défense des droits israélien, a déclaré qu’Israël détenait 866 Palestiniens en détention administrative, une forme d’emprisonnement sans procès. Ce chiffre est en hausse par rapport à environ 500 il y a un an, selon l’organisation, le plus élevé depuis 2003, au plus fort du dernier soulèvement palestinien. Il a déclaré qu’un total de 4 658 Palestiniens sont emprisonnés par Israël pour des accusations liées à la sécurité.

Israël affirme que les raids sont destinés à démanteler les réseaux militants et à contrecarrer de futures attaques. Les Palestiniens les voient comme un renforcement supplémentaire de l’occupation israélienne de la Cisjordanie qui dure depuis 55 ans.

Israël a capturé la Cisjordanie, ainsi que Jérusalem-Est et la bande de Gaza, lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967 et les Palestiniens recherchent ces territoires pour un futur État.

The Associated Press

