L’armée israélienne tue 2 Palestiniens lors d’affrontements en Cisjordanie

Le ministère a identifié les deux Palestiniens, tués dans des épisodes séparés, comme Adel Daoud, 14 ans, abattu d’une balle dans la tête à la barrière de séparation israélienne près de la ville palestinienne de Qalqilya, et Mahdi Ladadweh, 17 ans, abattu lors d’affrontements à un village au nord-ouest de Ramallah.

Les hommes faisaient partie des plus de 100 Palestiniens tués en Cisjordanie jusqu’à présent en 2022 – le spasme de violence le plus meurtrier en sept ans.

Le Croissant-Rouge palestinien a déclaré que 50 Palestiniens avaient été blessés lors d’affrontements dans le village d’Al Mazraa al-Gharbiya près de Ramallah, alors que l’armée israélienne tirait à balles réelles, des balles en caoutchouc et des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants. Des foules de Palestiniens se sont rassemblées devant l’hôpital de Ramallah où Ladadweh a été déclaré mort, chantant contre Israël.

Les médias palestiniens ont cité des habitants disant que les affrontements avec les forces de sécurité israéliennes ont éclaté alors que des dizaines de Palestiniens d’Al Mazraa al-Gharbiya sont sortis pour protester contre les incursions et les attaques contre le village par des colons israéliens.

La violence s’est fortement intensifiée en Cisjordanie au cours des derniers mois, en grande partie à cause d’une recrudescence des arrestations israéliennes après une série d’attaques palestiniennes en Israël qui ont tué 19 personnes au printemps dernier, dont certaines ont été menées par des Palestiniens de Cisjordanie.

Israël affirme que ses opérations visent à démanteler les infrastructures militantes et à prévenir de futures attaques, et qu’il a été contraint d’agir en raison de l’inefficacité des forces de sécurité palestiniennes. Pour les Palestiniens, les raids nocturnes dans leurs villes, villages et villes ont renforcé le contrôle israélien sur les terres que les Palestiniens veulent pour l’État qu’ils espèrent.