L’armée israélienne tire des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants le long de la frontière libanaise

KFAR CHOUBA, Liban (AP) – Des soldats israéliens ont tiré des gaz lacrymogènes pour disperser des dizaines de manifestants qui ont bombardé les troupes de pierres le long de la frontière avec le Liban vendredi, laissant des manifestants et des soldats libanais souffrant de problèmes respiratoires.

La tension aux abords du village frontalier libanais de Kfar Chouba a commencé plus tôt cette semaine à cause des fouilles militaires israéliennes dans la zone revendiquée par le Liban.

Mercredi, un villageois libanais a tenté d’empêcher un bulldozer israélien de creuser une tranchée le long de la frontière. Une fois que les jambes du villageois ont été couvertes de sable alors que le bulldozer avançait, les Casques bleus de l’ONU sont intervenus et ont convaincu le conducteur de reculer. Les vidéos du vieil homme avec les jambes coincées dans la dune de sable sont devenues virales sur les réseaux sociaux.

Israël a mis fin à une occupation de 18 ans du sud du Liban lorsque ses troupes se sont retirées de la région en mai 2000.

La manifestation de vendredi a eu lieu au bord des collines de Kfar Chouba, qui, selon Beyrouth, sont des terres libanaises occupées par Israël. Les collines de Kfar Chouba et les fermes voisines de Chebaa sont des zones capturées par Israël pendant la guerre du Moyen-Orient de 1967 et revendiquées par le Liban.

Vendredi, certains des manifestants ont tenté de franchir une clôture dans la zone accidentée dominée par un poste militaire israélien. Les forces israéliennes ont tiré des gaz lacrymogènes pour les disperser tandis que les troupes libanaises et les casques bleus de l’ONU sont intervenus plus tard et ont repoussé les manifestants.

« NE PAS TRAVERSER LA LIGNE BLEUE », disait une banderole portée par un soldat de la paix de l’ONU en arabe, anglais et français, faisant référence à la frontière tracée après le retrait d’Israël en 2000. Des troupes israéliennes et plusieurs véhicules, dont un char Merkava lourdement blindé, ont été aperçus. dans la zone.

Les troupes libanaises étaient en alerte dans la région et des renforts ont été amenés.

Dans un communiqué, l’armée israélienne a déclaré que les manifestants avaient tenté d’endommager une barrière frontalière et jeté des pierres sur des soldats israéliens dans la région. L’armée a déclaré que les forces ont répondu avec des « moyens de dispersion des émeutes », ce qui signifie généralement des gaz lacrymogènes ou des grenades assourdissantes. L’armée a déclaré qu’elle « ne permettrait aucune tentative de violation de la souveraineté israélienne ».

Andrea Tenenti, porte-parole de la mission de maintien de la paix de l’ONU connue sous le nom de FINUL, a déclaré que les soldats de la paix sont sur le terrain et travaillent à réduire les tensions dans la région.

« Nous avons exhorté les parties à utiliser efficacement nos mécanismes de coordination pour prévenir les malentendus, les violations et contribuer à la préservation de la stabilité dans la région », a déclaré Tenenti. Il a ajouté que la direction de la FINUL est en contact avec les parties, à la recherche d’une solution.

« Nous appelons les deux parties à faire preuve de retenue et à éviter les actions le long de la ligne bleue qui pourraient aggraver les tensions », a déclaré Tenenti à l’Associated Press.

Les manifestants ont ensuite organisé des prières du vendredi dans la région, puis ont tenté de se faufiler à nouveau, ce qui a provoqué d’autres tirs de gaz lacrymogène.

La tension de vendredi est survenue un jour après que le chef de la mission de maintien de la paix de l’ONU au Liban, le général de division Aroldo Lazaro, a présidé une réunion avec des officiers supérieurs libanais et israéliens au siège de l’ONU le long de la frontière. Le général a appelé à la retenue le long de la frontière et à travailler sur la réduction des tensions.

La frontière libano-israélienne est relativement calme depuis qu’Israël et le Hezbollah ont mené une guerre de 34 jours en 2006. Malgré cela, il y a eu des tensions.

En avril, Israël a lancé de rares frappes aériennes sur le sud du Liban après que des militants ont tiré près de trois douzaines de roquettes depuis le Liban sur Israël, blessant deux personnes et causant des dégâts matériels.

Les rédacteurs d’Associated Press Tia Goldenberg à Tel Aviv, Israël et Bassem Mroue à Beyrouth ont contribué à ce rapport.

Ahmad Mantash, Associated Press