L’armée israélienne révèle une attaque contre un “pays tiers” pendant l’opération à Gaza

L’identité de la cible reste un point de spéculation dans les médias

Le général en chef d’Israël a suscité des spéculations en révélant que les Forces de défense israéliennes (FDI) avaient attaqué un “pays tiers” lors d’une opération militaire contre des militants palestiniens au début du mois.

S’exprimant jeudi, Aviv Kochavi, le chef d’état-major israélien, a décrit l’opération « Breaking Dawn » de Tsahal contre le groupe militaire Jihad islamique palestinien (JIP).

« Il y a dix jours, Tsahal a frappé avec une grande précision [PIJ commander] Taysir al-Jabari, qui est un archi-terroriste, et en même temps a procédé à une vague d’arrestations en Cisjordanie et… a attaqué un pays tiers, et a défendu le reste de [Israel’s] les frontières,” a déclaré le chef militaire lors d’un événement public, selon les médias locaux.

Kochavi a noté que fournir une protection par une action militaire était “une tâche très complexe que nous ne devons pas tenir pour acquise.”

La dernière escalade de violence entre Israël et le JIP, au cours de laquelle Tsahal a soumis la bande de Gaza à des bombardements intensifs et repoussé des roquettes tirées par des militants palestiniens en représailles, a eu lieu entre le 5 et le 8 août.

Lire la suite Trois morts dans des frappes aériennes israéliennes, selon la Syrie

On ne sait toujours pas quel pays tiers l’armée israélienne a attaqué, comme l’a reconnu Kochavi. Israël a lancé des centaines de frappes contre la Syrie voisine au fil des ans, affirmant qu’il agissait pour se protéger des attaques des mandataires iraniens. Historiquement, elle n’a pas hésité à utiliser ses militaires pour mener des frappes surprises sur le sol étranger.

En 1981, des avions de guerre israéliens ont bombardé le site du réacteur nucléaire Osirak presque terminé près de Bagdad, en Irak. Ironiquement, l’Iran, le grand rival régional d’Israël, avait lancé un raid similaire au même endroit un an plus tôt, quelques jours après l’invasion de l’Iran par l’Irak, déclenchant une guerre d’une décennie.

Dans un exemple plus récent, on pense généralement qu’Israël a lancé des raids aériens sur le Soudan en 2009. Tsahal, qui n’a jamais officiellement revendiqué les attaques, aurait pris pour cible des trafiquants d’armes et d’armes se dirigeant vers Gaza.

La grève d’août a peut-être eu lieu au Yémen, a suggéré le Times of Israel. Il a cité des informations parues dans des médias de langue arabe, qui affirmaient que le 7 août, des conseillers militaires iraniens et libanais avaient été tués par une explosion dans un camp contrôlé par des rebelles houthis yéménites. L’explosion a été attribuée à un dysfonctionnement du missile balistique.

Le Yémen a connu un conflit civil prolongé et une intervention militaire de la part de l’Arabie saoudite et de ses alliés. Les Houthis sont le principal opposant à Riyad dans le conflit et il a été largement rapporté qu’ils recevaient une aide militaire importante de Téhéran. L’Iran a nié avoir armé les forces rebelles. Une trêve négociée par l’ONU, qui a été renouvelée début août, est actuellement en place dans le pays.