L’armée israélienne retrouve les corps de trois autres otages à Gaza

TEL AVIV, Israël (AP) — L’Égypte a annoncé vendredi qu’elle avait accepté d’envoyer des camions d’aide humanitaire de l’ONU via le principal point de passage d’Israël vers Gaza, mais on ne sait toujours pas s’ils pourront entrer sur le territoire alors que les combats font rage dans le sud. ville de Rafah au milieu de l’offensive croissante d’Israël là-bas.

Par ailleurs, les corps de trois autres otages tués le 7 octobre ont été retrouvés dans la nuit à Gaza, a annoncé vendredi l’armée israélienne. Le chef de la CIA a rencontré à Paris des responsables israéliens et qatariens, tentant de relancer les négociations pour un cessez-le-feu et la libération des otages.

La crise humanitaire à Gaza s’est aggravée alors que l’ONU et d’autres agences humanitaires affirment que l’entrée de nourriture et d’autres fournitures a chuté de façon spectaculaire depuis le début de l’offensive israélienne sur Rafah il y a plus de deux semaines. Vendredi, la plus haute juridiction de l’ONU – la Cour internationale de Justice – a ordonné à Israël de mettre fin à l’offensive de Rafahmême s’il est peu probable qu’Israël s’y conforme.

Au cœur du problème se trouvent les deux principaux points de passage par lesquels environ 300 camions d’aide arrivaient chaque jour à Gaza avant le début de l’offensive.

Les troupes israéliennes ont pris le passage de Rafah vers l’Egypte, qui est depuis inopérant. Le point de passage voisin de Kerem Shalom entre Israël et Gaza est resté ouvert, et Israël affirme y envoyer des centaines de camions chaque jour. Mais même si les camions commerciaux ont réussi à traverser la frontière, l’ONU affirme qu’ils ne peuvent pas atteindre Kerem Shalom pour récupérer l’aide à son arrivée, car les combats dans la région la rendent trop dangereuse.

En conséquence, l’ONU affirme n’avoir reçu que 143 camions du passage au cours des 19 derniers jours. Des centaines de camions sont restés bloqués du côté de Gaza du passage sans être récupérés, selon des responsables israéliens, qui accusent le manque d’effectifs de l’ONU d’en être la cause. L’ONU et d’autres agences humanitaires ont dû compter sur un nombre bien plus réduit de camions entrant quotidiennement depuis un seul passage dans le nord de Gaza et via un quai construit par les États-Unis transportant des fournitures par voie maritime.

Les groupes humanitaires se démènent pour acheminer de la nourriture aux Palestiniens alors que quelque 900 000 personnes fuient Rafah et se dispersent dans le centre et le sud de Gaza. Les travailleurs humanitaires préviennent que Gaza est proche de la famine. L’UNRWA, la principale agence des Nations Unies chargée de l’effort humanitaire, a dû interrompre la distribution de nourriture dans la ville de Rafah parce qu’elle était à court de fournitures.

L’annonce égyptienne semble résoudre un obstacle politique d’un côté de la frontière.

Israël affirme avoir maintenu ouvert le passage de Rafah et a demandé à l’Égypte de se coordonner avec lui pour envoyer des convois d’aide par ce passage. L’Égypte a refusé, craignant que l’emprise israélienne ne reste permanente, et a exigé que les Palestiniens soient à nouveau responsables de l’installation. La Maison Blanche a fait pression sur l’Égypte pour qu’elle reprenne le flux de camions.

Lors d’un appel téléphonique avec le président américain Joe Biden vendredi, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a accepté d’autoriser les camions transportant de l’aide humanitaire et du carburant à se rendre au terminal de Kerem Shalom jusqu’à ce qu’une solution soit trouvée pour le terminal de Rafah, a indiqué le bureau d’el-Sissi. dans un rapport.

Mais il reste à savoir si l’ONU pourra accéder à des camions supplémentaires en provenance d’Egypte.

L’UNRWA n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Dans un article publié jeudi sur le réseau social X, il a déclaré : « Nous pourrions reprendre (la distribution de nourriture à Rafah) demain si le passage rouvrait et si nous disposions d’itinéraires sûrs. »

Mercy Corps, un groupe humanitaire opérant à Gaza, a déclaré vendredi dans un communiqué que l’offensive avait provoqué la « fermeture fonctionnelle… des deux principales lignes de survie » de l’aide et « avait mis le système humanitaire à genoux ».

« Si des changements spectaculaires ne se produisent pas, notamment l’ouverture de tous les postes frontaliers pour acheminer l’aide vers ces zones en toute sécurité, nous craignons qu’une vague de mortalité secondaire n’en résulte, les gens succombant à la combinaison de la faim, du manque d’eau potable et d’assainissement, et du propagation de la maladie dans les zones où il y a peu de soins médicaux », a-t-il déclaré.

Les combats semblent s’intensifier à Rafah. Les bombardements se sont intensifiés vendredi dans les quartiers est de la ville, près de Kerem Shalom, mais des bombardements avaient également lieu dans les districts du centre, du sud et de l’ouest, plus proches du terminal de Rafah, ont indiqué des témoins.

Les dirigeants israéliens ont déclaré qu’ils devaient déraciner les combattants du Hamas de Rafah pour achever la destruction du groupe après son attaque du 7 octobre.

Les militants dirigés par le Hamas ont tué environ 1 200 personnes, principalement des civils, et en ont enlevé environ 250 autres lors de l’attaque du 7 octobre. Environ la moitié de ces otages ont depuis été libérésla plupart dans le cadre d’échanges contre des prisonniers palestiniens détenus par Israël lors d’un cessez-le-feu d’une semaine en novembre.

Dans une déclaration vidéo, le porte-parole de l’armée israélienne, le contre-amiral Daniel Hagari, affirme que les corps de trois autres otages tués le 7 octobre ont été retrouvés dans la nuit.

La campagne de bombardements et d’offensives israéliennes à Gaza a tué plus de 35 800 Palestiniens et blessé plus de 80 200 personnes, a annoncé vendredi le ministère de la Santé de Gaza. Son décompte ne fait pas de différence entre les civils et les combattants.

L’armée israélienne a déclaré que ses troupes avaient découvert dans la nuit les corps de trois personnes tuées lors de l’attaque du 7 octobre, puis emmenées à Gaza et comptées parmi les otages.

Les corps de Hanan YablonkaMichel Nisenbaum et Orion Hernandez Radoux ont été retrouvés dans le camp de réfugiés de Jabalia, au nord de Gaza, où les troupes israéliennes combattent depuis une semaine avec des militants du Hamas, a indiqué l’armée.

L’annonce intervient moins d’une semaine après que l’armée a déclaré avoir trouvé dans la même zone les corps de trois autres otages israéliens également tué le 7 octobre.

Nisenbaum, 59 ans, était un Israélien brésilien originaire de la ville méridionale de Sderot. Il a été tué dans sa voiture alors qu’il allait chercher sa petite-fille de 4 ans sur un site près de Gaza qui a été attaqué par les militants.

Oryon Hernandez Radoux, 30 ans, et Yablonka, 42 ans, père de deux enfants, ont tous deux été tués alors qu’ils tentaient de s’échapper du festival de musique Nova, où les assaillants ont tué des centaines de personnes. Hernández Radoux assistait au festival avec sa compagne, l’Allemand-Israélien Shani Louk, dont le corps figurait parmi ceux retrouvés plus tôt par l’armée.

Israël affirme qu’une centaine d’otages sont toujours captifs à Gaza, ainsi que les corps d’au moins 39 autres, tandis que 17 corps d’otages ont été retrouvés.

Le groupe représentant les familles des otages a déclaré que les corps avaient été restitués à leurs familles pour être enterrés. Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré que le pays avait le devoir de tout faire pour rendre les personnes enlevées, tant celles tuées que celles qui sont en vie.

Président français Emmanuel Macron a présenté ses condoléances à la famille d’Hernández-Radoux, citoyen franco-mexicain, affirmant que la France restait déterminée à libérer les otages.

Le directeur de la CIA, Bill Burns, rencontrait vendredi à Paris des responsables israéliens et qataris dans le cadre de discussions informelles visant à remettre sur les rails les négociations sur les prises d’otages et le cessez-le-feu, a déclaré un responsable américain, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour discuter de ces discussions sensibles. Burns est en contact étroit avec des responsables égyptiens qui, comme les Qataris, ont agi en tant que médiateurs avec le Hamas, a indiqué le responsable américain.

Les négociations de cessez-le-feu ont été interrompues au début du mois après une forte pression des États-Unis et d’autres médiateurs pour parvenir à un accord, dans l’espoir d’éviter une invasion israélienne prévue de la ville de Rafah, dans le sud du pays. Les négociations ont été bloquées par un point de friction central : le Hamas exige des garanties que la guerre prendra fin et que les troupes israéliennes se retireront complètement de Gaza en échange de la libération de tous les otages, une demande qu’Israël rejette.

___

Keath et Magdy ont rapporté du Caire. Les rédacteurs d’Associated Press Melanie Lidman à Tel Aviv et John Leicester au Pecq, en France, ont contribué.