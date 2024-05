L’armée israélienne récupère les corps de trois autres otages à Gaza ; La CIJ va se prononcer sur l’arrêt de l’offensive de Rafah

Les corps de trois autres otages tués lors des attaques du Hamas du 7 octobre ont été retrouvés dans la bande de Gaza, a annoncé vendredi l’armée israélienne, alors que le chef de la CIA se rendait en Europe pour tenter de relancer les pourparlers de cessez-le-feu et que le plus haut niveau des États-Unis Le tribunal des Nations Unies est prêt à statuer sur la question de savoir si Israël doit suspendre ses opérations dans l’enclave palestinienne.

Hanan Yablonka, Michel Nisenbaum et Orion Hernandez ont été tués le 7 octobre au carrefour de Mefalsim et leurs corps ont été transportés à Gaza, ont indiqué vendredi matin les Forces de défense israéliennes dans un communiqué, citant les renseignements.

Leurs restes ont été retrouvés dans le camp de Jabalia, au nord de Gaza, lors d’une opération conjointe nocturne entre Tsahal et l’Agence de sécurité israélienne, qui a vu des « combats intenses » menés dans la région, a indiqué l’armée.

Hanan Yablonka, Orion Hernández et Michel Nisenbaum Forum des familles d’otages

Cela survient alors que les forces israéliennes continuent d’étendre leurs opérations au sein de l’enclave, l’armée israélienne combattant le Hamas dans certaines parties du nord et du centre de Gaza, avait-elle précédemment déclaré que les troupes avaient débarrassé les combattants militants.

Les troupes israéliennes se sont également enfoncées plus profondément dans Rafah, la ville du sud de Gaza où plus d’un million de personnes ont cherché refuge pendant la guerre, forçant des centaines de milliers de personnes à fuir et aggravant la crise humanitaire là-bas tout en testant les lignes rouges énoncées par l’administration Biden.

Le directeur de la CIA, William Burns, tiendra des réunions en Europe dans les prochains jours avec le chef de l’agence d’espionnage israélienne Mossad et le premier ministre du Qatar dans l’espoir de relancer les négociations en vue d’un accord de trêve qui garantirait également la libération des prisonniers restants, a déclaré le responsable israélien. dit.

Le responsable a également déclaré que le gouvernement israélien estime qu’il est probable que la Cour internationale de Justice n’ordonnera pas un cessez-le-feu complet dans la bande de Gaza lorsqu’elle statuera plus tard vendredi, mais qu’elle pourrait ordonner la fin des opérations militaires à Rafah. Le gouvernement israélien étudiera la décision avant de prendre une décision, a déclaré le responsable, mais n’acceptera pas une ordonnance du tribunal mettant fin à la guerre contre le Hamas.

L’Afrique du Sud a demandé la semaine dernière au tribunal d’exiger l’arrêt de l’assaut contre Rafah dans le cadre de l’affaire en cours dans le pays accusant Israël d’actes génocidaires pendant la guerre, dans un contexte d’indignation internationale croissante qui a laissé Israël de plus en plus isolé diplomatiquement.

Israël et les États-Unis ont tous deux rejeté l’accusation de génocide, et Biden a fait de même cette semaine après que le procureur en chef de la Cour pénale internationale a demandé des mandats d’arrêt contre les dirigeants israéliens et du Hamas.

La CPI – basée à La Haye, aux Pays-Bas – peut accuser des personnes de crimes de guerre et d’autres accusations connexes. Elle est distincte de la CIJ, qui examine les affaires entre États et n’a aucun pouvoir réel pour faire appliquer ses décisions.

Plus de 35 000 personnes ont été tuées à Gaza, selon le ministère de la Santé de l’enclave palestinienne, dans les mois qui ont suivi le lancement par Israël de son offensive suite aux attaques du Hamas du 7 octobre, qui ont marqué une escalade majeure dans un conflit qui dure depuis plusieurs décennies.

Environ 1 200 personnes ont été tuées le 7 octobre, et quelque 250 autres ont été prises en otage à Gaza, selon des responsables israéliens. Environ 125 personnes restent captives à Gaza, et au moins un tiers d’entre elles seraient mortes.

Vendredi, lors d’un point de presse vidéo, le porte-parole de Tsahal, le contre-amiral Daniel Hagari, a déclaré que les forces israéliennes « n’arrêteraient pas les combats » pour voir les otages revenir. « Tous les pays décents du monde feraient de même », a-t-il déclaré.

Hernandez, 30 ans, était le partenaire de Shani Louk, 23 ans, dont le corps a également été retrouvé à Gaza lors d’une opération au début du mois, a déclaré le Forum des otages et des familles disparues, qui représente les familles des otages détenus à Gaza. Hernández était un citoyen franco-mexicain qui résidait au Mexique et il laisse derrière lui une jeune fille, a indiqué le forum.

Le président français Emmanuel Macron a présenté vendredi ses condoléances à la famille d’Hernandez dans un communiqué diffusé sur X, déclarant : « La France reste plus que jamais engagée en faveur de la libération de tous les otages ».

Nisenbaum a été décrit comme un citoyen brésilo-israélien de 59 ans et père de deux filles de Sderot. Il a été pris en otage alors qu’il tentait de sauver sa petite-fille de 4 ans qui se trouvait avec son père dans la région de Re’im, a indiqué le forum.

Yablonka, 42 ans, père de deux enfants originaire de Tel Aviv, a été pris en otage lors du festival de musique Nova, auquel il avait participé avec des amis.

Il n’était pas clair dans l’immédiat quand les responsables israéliens ont appris que le trio avait été tué le 7 octobre.

Reuven Yablonka, le père de Hanan Yablonka, a déclaré vendredi qu’il avait appris pour la première fois la mort de son fils sur les réseaux sociaux, avant d’en être informé par Tsahal.

Il a déclaré avoir reçu plus de 300 messages, sa fille lui disant plus tard « qu’elle ne voulait rien dire mais que des gens envoyaient des messages sur Telegram indiquant que Hanan avait été tué ».

« Lorsque les FDI ont appelé à 20h30 pour demander s’ils pouvaient venir, nous avons réalisé que tout était vrai », a-t-il déclaré dans une interview accordée à la chaîne de télévision israélienne Channel 12. NBC News n’a pas été en mesure de joindre immédiatement les familles des trois hommes. .

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que lui et son épouse pleuraient la mort des trois hommes, tout en félicitant les forces israéliennes pour avoir agi « avec beaucoup de courage au cœur du territoire ennemi, afin de les ramener dans leurs familles et dans la tombe d’Israël ». « .

« Nous avons le devoir national et moral de faire tout ce que nous pouvons pour restituer les personnes enlevées – les vies et les espaces – et c’est ce que nous faisons », a-t-il déclaré.