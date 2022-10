L’armée israélienne prépare la maison d’un tireur palestinien pour la démolition

JERUSALEM (AP) – L’armée israélienne a préparé dimanche la maison familiale d’un tireur palestinien pour la démolition, un jour après qu’il ait tué un Israélien près d’une colonie israélienne en Cisjordanie occupée,

Plusieurs personnes ont également été blessées dans la fusillade samedi soir.

Une vidéo dramatique de la caméra de sécurité a montré l’agresseur tirant avec son fusil d’assaut à l’extérieur d’une épicerie avant qu’un agent de sécurité ne le percute avec son camion et ne le cloue au sol. Un officier militaire qui n’était pas en service a ensuite ouvert le feu et tué l’agresseur, identifié plus tard comme étant Mohammed Jaaberi, 35 ans.

L’attaque a eu lieu entre Hébron, la plus grande ville palestinienne de Cisjordanie, et Kiryat Arba, une colonie israélienne voisine. Jaaberi était originaire d’Hébron.

L’armée a déclaré dimanche avoir arrêté l’un des frères de Jaaberi et cartographié la maison familiale dans une première étape vers une éventuelle démolition.

Israël démolit régulièrement les maisons des assaillants palestiniens, arguant que cela a un effet dissuasif – même si l’armée a mis fin à cette pratique pendant des années après avoir conclu qu’elle était contre-productive. Des groupes de défense des droits de l’homme ont dénoncé les démolitions punitives comme une punition collective.

L’attaque de samedi faisait partie d’une escalade continue, 2022 étant en passe d’être l’année la plus meurtrière en Cisjordanie depuis que les Nations Unies ont commencé à surveiller les décès en 2005. Elle s’est produite trois jours seulement avant qu’Israël ne tienne sa cinquième élection en moins de quatre ans.

Bien que le conflit israélo-palestinien ne soit pas le thème central de la campagne, une augmentation des attaques palestiniennes tend à aider les partis de droite qui prônent des mesures sévères contre les Palestiniens.

Aucun groupe militant palestinien n’a revendiqué Jaabari comme l’un de ses membres, bien que des célébrations aient éclaté à Hébron après que la nouvelle de l’attaque s’est propagée.

Plus de 130 Palestiniens ont été tués dans les combats israélo-palestiniens en Cisjordanie et à Jérusalem-Est cette année. Les combats ont augmenté depuis qu’une série d’attaques palestiniennes a tué 19 personnes en Israël au printemps. L’armée israélienne affirme que la plupart des Palestiniens tués étaient des militants. Mais des jeunes lanceurs de pierres qui protestaient contre les incursions et d’autres non impliqués dans les affrontements ont également été tués.

Israël a capturé la Cisjordanie lors de la guerre au Moyen-Orient de 1967 et, au cours des décennies qui ont suivi, a construit des dizaines de colonies, qui abritent aujourd’hui près de 500 000 Israéliens vivant aux côtés d’environ 2,5 millions de Palestiniens. Les Palestiniens recherchent le territoire, ainsi que Jérusalem-Est et la bande de Gaza, en tant que futur État indépendant. Il n’y a pas eu de pourparlers de paix substantiels entre Israël et les Palestiniens depuis plus d’une décennie.

The Associated Press