L’armée israélienne prépare la maison d’un tireur palestinien pour la démolition

Une vidéo dramatique de la caméra de sécurité a montré l’agresseur tirant avec son fusil d’assaut à l’extérieur d’une épicerie avant qu’un agent de sécurité ne le percute avec son camion et ne le cloue au sol. Un officier militaire qui n’était pas en service a ensuite ouvert le feu et tué l’agresseur, identifié plus tard comme étant Mohammed Jaaberi, 35 ans.

L’attaque a eu lieu entre Hébron, la plus grande ville palestinienne de Cisjordanie, et Kiryat Arba, une colonie israélienne voisine. Jaaberi était originaire d’Hébron.

Plus de 130 Palestiniens ont été tués dans les combats israélo-palestiniens en Cisjordanie et à Jérusalem-Est cette année. Les combats ont augmenté depuis qu’une série d’attaques palestiniennes a tué 19 personnes en Israël au printemps. L’armée israélienne affirme que la plupart des Palestiniens tués étaient des militants. Mais des jeunes lanceurs de pierres qui protestaient contre les incursions et d’autres non impliqués dans les affrontements ont également été tués.