Un membre des forces de sécurité israéliennes inspecte un site où une roquette lancée depuis le Liban est tombée dans la ville de Kiryat Shmona, dans le nord du pays, près de la frontière, le 19 octobre 2023, alors que les tensions frontalières entre Israël d’un côté et le Hezbollah et les factions palestiniennes alliées de l’autre s’intensifient. à propos de la guerre entre Israël et le Hamas.