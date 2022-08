L’armée israélienne licencie 4 soldats qui ont battu des Palestiniens

JERUSALEM (AP) – L’armée israélienne a déclaré mercredi qu’elle avait licencié quatre soldats pour avoir attaqué des Palestiniens sans motif, après la diffusion d’une vidéo sur les réseaux sociaux les montrant en train de battre et de donner des coups de pied à deux détenus.

Les soldats avaient arrêté un véhicule palestinien au nord de la ville de Ramallah, en Cisjordanie, il y a deux semaines et avaient forcé le conducteur et le passager à sortir, a indiqué l’armée. La vidéo, téléchargée sur TikTok, les montre en train de battre et de donner des coups de pied aux deux hommes.

Après une enquête préliminaire, les soldats “ont été démis de leurs fonctions au sein du bataillon, ainsi que de toutes les positions de combat”, a indiqué l’armée dans un communiqué.

Le lieutenant-général Aviv Kohavi, chef d’état-major de l’armée, a déclaré que l’incident “grave” et “répugnant” allait à l’encontre des valeurs de l’armée. « Il n’y a et n’y aura pas de place dans l’armée israélienne pour ce type de comportement », a-t-il dit, faisant référence à l’armée.

Les médias israéliens ont rapporté que les soldats étaient membres de Netzah Yehuda, ou “Judea Forever”, une unité spéciale pour les soldats juifs ultra-orthodoxes dont les membres ont été impliqués dans des abus passés, notamment la mort d’un Palestino-Américain de 78 ans qui décédé après avoir été détenu à un poste de contrôle en janvier.

L’armée israélienne a réprimandé un officier supérieur et démis deux autres de leurs fonctions de direction suite à cet incident.

Israël s’est emparé de la Cisjordanie lors de la guerre de 1967, et les Palestiniens veulent qu’elle forme la partie principale de leur futur État. Le territoire abrite quelque 3 millions de Palestiniens qui vivent sous le régime militaire israélien et près de 500 000 colons juifs qui ont la citoyenneté israélienne.

Les Palestiniens ont mené des dizaines d’attaques en Cisjordanie ces dernières années, et l’armée dit qu’elle en a déjoué beaucoup d’autres. Mais les groupes de défense des droits de l’homme affirment que les soldats utilisent souvent une force excessive.

Israël dit qu’il enquête sur les allégations d’inconduite, mais ces enquêtes traînent souvent pendant des mois ou des années avant d’être discrètement abandonnées, et les groupes de défense des droits affirment que les soldats sont rarement tenus pour responsables.

Emily Rose, l’Associated Press