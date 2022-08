L’armée israélienne licencie 4 soldats qui ont battu des Palestiniens

JERUSALEM – L’armée israélienne a déclaré mercredi qu’elle avait licencié quatre soldats pour avoir attaqué des Palestiniens sans motif, après la diffusion sur les réseaux sociaux d’une vidéo les montrant en train de battre et de donner des coups de pied à deux détenus.

Les soldats avaient arrêté un véhicule palestinien au nord de la ville de Ramallah, en Cisjordanie, il y a deux semaines et avaient forcé le conducteur et le passager à sortir, a indiqué l’armée. La vidéo, téléchargée sur TikTok, les montre en train de battre et de donner des coups de pied aux deux hommes.