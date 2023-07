L’armée israélienne frappe la Cisjordanie, les Palestiniens disent qu’un mort a eu lieu

L’armée israélienne a déclaré lundi qu’elle frappait des cibles dans la ville occupée de Jénine en Cisjordanie dans le cadre d’un « effort antiterroriste de grande envergure » qui, selon le ministère palestinien de la Santé, a tué un habitant et en a blessé un autre.

La ville de Jénine et son camp de réfugiés adjacent sont régulièrement le théâtre d’affrontements entre les forces israéliennes et les militants palestiniens.

« Un citoyen a été tué et un autre grièvement blessé dans le bombardement de l’occupation (israélienne) de Jénine », a déclaré le ministère de la Santé.

L’armée israélienne a déclaré que ses forces avaient frappé un « centre d’opérations conjoint », qui, selon elle, servait de centre de commandement pour la « Brigade de Jénine », un groupe militant local.

L’armée israélienne mène régulièrement des raids dans la zone, qui est théoriquement sous le contrôle de l’Autorité palestinienne du président Mahmud Abbas.

L’armée a déclaré que l’opération de lundi matin avait ciblé un site « d’observation et de reconnaissance », ainsi qu’une installation de stockage d’armes et une cachette pour ceux qui auraient mené des attaques contre des cibles israéliennes au cours des derniers mois.

Fumer « partout »

« Il y a des bombardements aériens et une invasion terrestre », a déclaré à l’AFP Mahmoud al-Saadi, directeur du Croissant-Rouge palestinien à Jénine.

« Plusieurs maisons et sites ont été bombardés… de la fumée monte de partout. »

Le groupe militant palestinien Jihad islamique a déclaré dans un communiqué que « toutes les options sont ouvertes pour frapper l’ennemi (Israël) en réponse à son agression à Jénine ».

En juin, l’armée israélienne a tué sept personnes lors d’un raid sur le camp de Jénine, dont deux jeunes de 15 ans et au moins un militant.

Ce raid a également vu l’armée tirer des missiles depuis un hélicoptère, du jamais vu en Cisjordanie depuis 2002, lors de la deuxième Intifada palestinienne, ou soulèvement, selon un responsable palestinien.

Quelques jours plus tard, les forces israéliennes ont tué trois membres d’une « cellule terroriste » lors d’une frappe de drone près de Jénine, la première utilisation d’une telle frappe en Cisjordanie depuis des années.

La violence a augmenté ces derniers mois et depuis le début de l’année au moins 177 Palestiniens, 25 Israéliens, un Ukrainien et un Italien ont été tués, selon un décompte de l’AFP établi à partir de sources officielles des deux camps.

Ils comprennent, du côté palestinien, des combattants et des civils, et du côté israélien, majoritairement des civils et trois membres de la minorité arabe.

Israël occupe la Cisjordanie depuis 1967.

