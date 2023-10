Le porte-parole du ministère, Ashraf al-Qidra, a déclaré aux journalistes que l’interruption des communications avait « totalement paralysé » le réseau de santé. Les habitants n’avaient aucun moyen d’appeler des ambulances et les équipes d’urgence chassaient les bruits des barrages d’artillerie et des frappes aériennes pour rechercher les personnes dans le besoin. Chargement Environ 1 700 personnes sont restées coincées sous les décombres, selon le ministère de la Santé, qui a déclaré fonder ses estimations sur les appels de détresse qu’il a reçus. « Les bombes étaient partout, le bâtiment tremblait », a déclaré Hind al-Khudary, journaliste du centre de Gaza et l’une des rares personnes disposant d’un service de téléphonie mobile. « Nous ne pouvons joindre personne ni contacter qui que ce soit. Je ne sais pas où est ma famille. L’Organisation mondiale de la santé a appelé « l’humanité de tous ceux qui ont le pouvoir de le faire à mettre fin aux combats maintenant » à Gaza.

« Il y a de plus en plus de blessés chaque heure, mais les ambulances ne peuvent pas les atteindre en raison de la panne de communication. Les morgues sont pleines. Plus de la moitié des morts sont des femmes et des enfants », a-t-il déclaré dans un communiqué, exprimant de « graves inquiétudes » concernant les bombardements signalés près des hôpitaux dans la moitié nord de Gaza. Chargement Au Caire, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a déclaré que son gouvernement s’efforçait de désamorcer le conflit à travers ses pourparlers avec les parties belligérantes pour libérer les prisonniers et les otages. Samedi, il s’est entretenu avec le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, de ces efforts, a indiqué son bureau. Dans une déclaration écrite, Guterres s’est dit surpris par l’escalade israélienne. « Cette situation doit être inversée », a-t-il écrit, ajoutant qu’il était encouragé par un consensus apparemment croissant parmi les dirigeants du monde en faveur d’un cessez-le-feu humanitaire.

Les Palestiniens affirment que cette guerre les prive non seulement de leurs proches, mais aussi des rites funéraires qui offrent depuis longtemps aux personnes en deuil un peu de dignité et de clôture au milieu d’un chagrin insupportable. Les cimetières surpeuplés ont obligé les familles à déterrer des corps enterrés depuis longtemps et à approfondir les trous. Partout à Gaza, des civils terrifiés se sont entassés dans des maisons et des abris, les réserves de nourriture et d’eau s’épuisant. L’électricité a été coupée par Israël au début de la guerre. Plus de 1,4 million de personnes ont fui leurs maisons, près de la moitié se sont rassemblées dans les écoles et les abris des Nations Unies, suite aux avertissements répétés de l’armée israélienne selon lesquels ils courraient un grave danger s’ils restaient dans le nord de Gaza. L’armée israélienne a renouvelé ces avertissements samedi dans des tracts largués sur Gaza. Un grand nombre d’habitants n’ont pas été évacués vers le sud, en partie parce qu’Israël a également bombardé des cibles dans des zones dites sûres où les conditions sont de plus en plus désastreuses.

Les travailleurs humanitaires ont déclaré que le filet d’aide qu’Israël a autorisé à entrer depuis l’Égypte la semaine dernière ne représente qu’une infime fraction de ce qui est nécessaire. L’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, qui gère un vaste réseau d’abris et d’écoles pour près de la moitié des résidents déplacés de Gaza, a perdu le contact avec la plupart de son personnel, a déclaré la porte-parole Juliette Touma. Elle a déclaré que la coordination des efforts d’aide était désormais « extrêmement difficile ». L’intensification de la campagne aérienne et terrestre a suscité de nouvelles inquiétudes concernant les dizaines d’otages entraînés à Gaza le 7 octobre. Samedi, des centaines de proches d’otages se sont rassemblés sur une place du centre-ville de Tel Aviv et ont exigé que le gouvernement fasse passer le retour de leurs proches avant le retour. Les objectifs militaires d’Israël. Dans des propos susceptibles d’attiser ces tensions, le porte-parole de la branche militaire du Hamas a proposé un échange complet d’otages contre les milliers de prisonniers palestiniens détenus par Israël. Le porte-parole, utilisant le nom de guerre Abu Obeida, a déclaré dans un discours télévisé que le prix à payer pour la libération des otages, annoncé par Israël au numéro 229, est de « vider les prisons sionistes de tous les détenus ». Les responsables militaires ont déclaré qu’ils tentaient à la fois de renverser le Hamas et de ramener les otages, mais n’ont pas expliqué comment ils pourraient atteindre les deux objectifs en même temps.

Les familles de certains otages ont publié une déclaration très ferme suggérant que l’escalade de l’activité militaire israélienne mettait en danger la vie des captifs. Ils ont appelé le gouvernement israélien à définir clairement comment il assurerait la survie et la libération des otages. Manifestations dans les villes du monde entier Ailleurs, des dizaines de milliers de manifestants pro-palestiniens se sont rassemblés à Londres pour un deuxième week-end consécutif pour exiger un cessez-le-feu à Gaza. Des manifestations ont également eu lieu à Paris et dans d’autres villes du monde. Les gens manifestent en signe de solidarité avec le peuple palestinien à Paris samedi. Crédit: PA Plus de 1 400 personnes ont été tuées en Israël lors de l’attaque du Hamas le 7 octobre, selon le gouvernement israélien. Parmi les personnes tuées figuraient au moins 311 soldats, selon l’armée.

Les militants palestiniens ont tiré des milliers de roquettes sur Israël au cours des trois dernières semaines. Le nombre total de morts à Gaza et en Israël dépasse de loin le bilan combiné des quatre guerres précédentes entre Israël et le Hamas, estimé à environ 4 000. Israël a déclaré qu’il visait à écraser le pouvoir du Hamas à Gaza et sa capacité à menacer Israël, mais la manière dont la défaite du Hamas sera mesurée et le résultat final d’une invasion restent flous. Le conflit menace de déclencher une guerre plus vaste dans la région. Les pays arabes – y compris les alliés des États-Unis et ceux qui ont conclu des accords de paix ou normalisé leurs relations avec Israël – ont exprimé une inquiétude croissante face à une potentielle invasion terrestre. PA