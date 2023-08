L’armée israélienne entre dans un camp de réfugiés en Cisjordanie, provoquant une fusillade et un mort

Vendredi, l’armée israélienne a fait irruption dans un camp de réfugiés dans le nord de la Cisjordanie occupée, déclenchant une fusillade avec des hommes armés palestiniens et tuant un Palestinien, ont déclaré des médecins.

Le raid dans le camp de réfugiés de Tulkarem était la dernière opération militaire israélienne meurtrière dans les villes palestiniennes après une vague de violence d’un mois qui a exacerbé les tensions régionales, mis en évidence les faiblesses de l’Autorité palestinienne et contribué à alimenter le militantisme croissant dans le territoire occupé agité.

L’armée israélienne a déclaré que les Palestiniens avaient lancé des engins explosifs, des feux d’artifice et des pierres sur les soldats, qui ont riposté. Des Palestiniens armés ont également bloqué les routes, ouvert le feu et brûlé des pneus dans les ruelles exiguës du camp, a indiqué l’armée. Le Croissant-Rouge palestinien a déclaré qu’un homme avait été tué et trois autres blessés par des tirs israéliens.

La branche de Tulkarem d’un groupe militant vaguement organisé connu sous le nom de Lion’s Den – qui a émergé dans la ville septentrionale de Naplouse l’année dernière – a identifié l’homme tué comme étant Mahmoud Jarad et l’a revendiqué comme membre.

Les combats israélo-palestiniens en Cisjordanie ont atteint des niveaux jamais vus depuis près de deux décennies, avec plus de 160 Palestiniens tués par des tirs israéliens depuis le début de 2023, selon un décompte de l’Associated Press.

L’IRAK INTERDIT LES TERMES INCLUANT « GENRE », « HOMOSEXUALITÉ » DANS LES MÉDIAS : RAPPORTS

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Israël affirme que la plupart des personnes tuées étaient des militants, mais des jeunes lanceurs de pierres protestant contre les raids et d’autres non impliqués dans les affrontements ont également été tués.

Au moins 26 personnes ont été tuées dans des attaques palestiniennes contre des Israéliens pendant cette période.

Israël affirme que les raids sont essentiels pour démanteler les réseaux militants et contrecarrer de futures attaques. Les Palestiniens voient la violence comme une réponse naturelle à 56 ans d’occupation, y compris l’intensification de la construction de colonies par le gouvernement israélien et l’augmentation de la violence des colons juifs.

Israël a capturé la Cisjordanie lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967, ainsi que la bande de Gaza et Jérusalem-Est. Les Palestiniens recherchent ces territoires pour l’État indépendant qu’ils espèrent.