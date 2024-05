L’armée israélienne enquête sur une vidéo montrant un réserviste appelant à la mutinerie contre le ministre de la Défense

L’armée israélienne a annoncé samedi qu’elle ouvrait une enquête après la publication sur les réseaux sociaux d’une vidéo semblant montrer un réserviste appelant à une mutinerie contre le ministre de la Défense du pays, Yoav Gallant.

Le comportement documenté dans la vidéo, qui a été partagée sur Telegram par Yair, le fils de 32 ans du Premier ministre Benjamin Netanyahu, constitue une « grave violation des ordres et des valeurs de Tsahal, et constitue une suspicion d’infractions pénales », a déclaré l’armée israélienne. a déclaré dans un communiqué.

« En ce qui concerne l’incident, le chef du corps de l’avocat général militaire a ordonné l’ouverture d’une enquête par la Division des enquêtes criminelles de la police militaire », ajoute le communiqué. » Parallèlement à l’enquête, compte tenu de la gravité de l’incident, le chef d’état-major a ordonné un dialogue de commandement immédiat à tous les niveaux. «

La vidéo montre un homme en tenue militaire tenant ce qui semble être un fusil automatique et debout dans les décombres de ce qui semble être un bâtiment partiellement détruit. Des graffitis bleus sont derrière lui et ce qui semble être des marques de brûlure sont éparpillés sur le plafond.

Son nez et sa bouche étaient couverts par un masque noir alors qu’il délivrait son message, qui, selon lui, était destiné à Benjamin Netanyahu.

« Nous, les soldats de réserve, n’avons pas l’intention de remettre les clés d’une quelconque Autorité palestinienne », a-t-il déclaré, ajoutant qu’ils ne céderaient pas le pouvoir à Gaza au Hamas ou au Fatah, qui gouvernent la Cisjordanie occupée.

S’adressant directement à Gallant, il a déclaré : « Vous ne pouvez pas gagner une guerre. Démissionner. Vous ne pouvez pas gagner la guerre, vous ne pouvez pas nous commander », ajoutant : « Nous écouterons un seul dirigeant, et ce n’est pas le ministre de la Défense, ni le chef d’état-major, c’est le Premier ministre. Réfléchissez bien à qui vous comptez remettre les clés après cela.

Yoav Gallant et Benjamin Netanyahu l’année dernière. Agence Anadolu via Getty Images

Plus tard dans la vidéo, il a dit à Gallant de « changer votre bilan, de changer le bilan et de comprendre que nous voulons gagner, sinon nous irons uniquement avec le premier ministre. C’est seulement avec celui qui décide que nous devons gagner que nous le suivrons. Ici, je vous le dis, vouliez-vous un coup d’État militaire ?

« Nous sommes les réservistes qui ne peuvent plus rentrer chez eux », a-t-il ajouté. « Nous vous montrerons ce qu’est une décision, nous vous montrerons ce qu’est une victoire et nous vous montrerons comment les vrais Juifs gagnent. »

NBC News n’a pas vérifié la vidéo de manière indépendante et a demandé des commentaires au bureau de Netanyahu et à Gallant.

Abordant ce message dans un autre article du Telegram, Yair Netanyahu a écrit : « À la lumière des réactions à la vidéo de réserve circulant sur les réseaux, réglons la question de savoir ce qu’est une rébellion militaire : une armée qui annonce qu’en période de conflit, elle n’obéira qu’au gouvernement et le Premier ministre n’est pas un rebelle mais au contraire, c’est une armée qui obéit à la loi.

Membre du cabinet de guerre de Netanyahu et également de son parti conservateur, le Likoud, Gallant, 65 ans, est devenu l’un des plus hauts commandants de l’armée après avoir commencé son service comme homme-grenouille dans la marine.

Mais il n’a pas toujours été d’accord avec Netanyahu, qui l’a limogé l’année dernière après que Gallant ait rompu les rangs pour appeler à l’arrêt des projets visant à restreindre le pouvoir du pouvoir judiciaire au milieu de protestations généralisées à travers Israël. Après que des centaines de milliers d’Israéliens soient descendus dans la rue lors de manifestations spontanées, Gallant a été réintégré.

Deux jours après les attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre, Gallant a fait l’objet de nombreuses critiques après avoir suggéré que le prix que Gaza paierait « changera la réalité pour des générations » et qu’Israël imposerait un blocus total avec une interdiction des importations de nourriture et de carburant dans le cadre d’un accord de paix. lutte contre les « animaux humains ».

La semaine dernière, Gallant a semblé défier à nouveau Netanyahu lorsqu’il a déclaré que le premier ministre ne devrait pas essayez d’établir un régime militaire ou civil à Gaza et engagez-vous plutôt en faveur du régime palestinien.

Pas plus tard qu’en février, Netanyahu a déclaré qu’Israël devait exercer un contrôle de sécurité sur toutes les terres situées à l’ouest du Jourdain, ce qui inclurait le territoire de tout futur État palestinien, une décision soutenue par les législateurs israéliens.

La vidéo marque la fin d’une mauvaise semaine pour les deux hommes après que le procureur en chef de la CPI, Karim AA Khan, a déclaré qu’il déposait des demandes de mandats d’arrêt contre Netanyahu et Gallant ainsi que contre le chef du Hamas à Gaza, Yahya Sinwar, le chef militaire Mohammed Deif et le leader politique Ismail Haniyeh. .

La décision de délivrer des mandats d’arrêt contre les dirigeants israéliens a été dénoncée par le président Joe Biden et le secrétaire d’État Antony Blinken.

Puis vendredi, la Cour internationale de Justice a ordonné à Israël de cesser immédiatement son attaque militaire contre la ville de Rafah, la plus au sud de Gaza. Le plus haut tribunal des Nations Unies a évoqué un « risque immédiat » pour les Palestiniens, notant que plus de 800 000 personnes ont été forcées de fuir Rafah depuis que les forces israéliennes ont commencé leurs opérations terrestres dans une zone qui avait autrefois été déclarée zone de sécurité.

Israël a indiqué qu’il n’accepterait pas une décision de justice mettant fin à la guerre contre le Hamas. Netanyahu rencontrait des conseillers juridiques pour revoir la décision, a déclaré un responsable israélien à NBC News.

Le Hamas, quant à lui, a salué la décision, affirmant qu’il s’attendait à ce que la CIJ rende une décision similaire pour l’ensemble de la bande de Gaza et pas seulement pour Rafah.