L’armée israélienne enquête sur des soldats qui auraient maltraité des Palestiniens morts — RT World News

Des soldats israéliens ont été filmés en train de pousser des corps d’un toit lors d’un raid en Cisjordanie

Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont déclaré qu’elles enquêtaient sur des soldats pour avoir jeté les corps de Palestiniens morts d’un toit lors d’un raid dans la ville de Qabatiya en Cisjordanie occupée.

Des vidéos enregistrées sous différents angles par des témoins du raid de jeudi, dont des journalistes d’AP et d’Al-Araby, montrent trois soldats sur le toit d’un immeuble à plusieurs étages poussant des corps apparemment sans vie par-dessus le bord du bâtiment.

« Il s’agit d’un incident grave qui n’est pas conforme aux valeurs de Tsahal et à ce que l’on attend des soldats de Tsahal », a déclaré l’armée israélienne vendredi.

Les images montrent des soldats traînant un corps vers le bord du toit, puis le jetant à terre. S’approchant d’un deuxième corps, les soldats le saisissent par les membres et le balancent par-dessus le bord. Dans un troisième cas, un soldat jette un corps par-dessus le côté du bâtiment. Les trois Palestiniens auraient été tués lors du raid israélien.

تغطية صحفية: مشهد وحشي جديد.. جنود الاحتلال يلقون جثامين الشبان ارتقوا من سطح المنزل المحاصر في بدل ة قباطية جنوب جنين. pic.twitter.com/vlQ6kFUKUK — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) 19 septembre 2024

Des photos prises sur place montrent un bulldozer de l’armée israélienne se déplaçant à proximité des bâtiments où les corps ont été déposés.

« Un bulldozer a essayé de démolir la maison pour faire descendre les corps. Cela n’a pas fonctionné », Le journaliste d’Al-Araby, Ameed Shehadeh, qui a été témoin de l’incident, a déclaré à CNN.















« Les soldats sont montés sur le toit, ont donné des coups de pied et ont poussé les corps du toit, comme nous l’avons vu. Ils ont donné des coups de pied, poussé et jeté trois corps différents d’un toit, et un quatrième corps a été jeté du toit adjacent quelques mètres plus bas. »

Selon l’armée israélienne, les troupes israéliennes ont tué quatre hommes armés lors de la dernière opération à Qabatiya, dans la partie nord de la Cisjordanie.

Le droit international exige que les armées traitent les corps des victimes, y compris ceux des combattants ennemis, avec respect et les rendent à leurs familles.

Israël a lancé une opération de grande envergure « opération antiterroriste » Des attaques contre des Palestiniens en Cisjordanie ont eu lieu en réponse à une tentative d’attentat suicide à Tel Aviv le mois dernier. Plus de 700 Palestiniens de la région ont été tués par les forces israéliennes depuis octobre dernier, selon le ministère palestinien de la Santé.