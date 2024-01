L’armée israélienne « encercle » Khan Younis après la mort de 24 soldats à Gaza | Guerre d’Israël contre Gaza Actualités

Les hôpitaux Nasser et El Amal soumis à d’intenses bombardements israéliens, mettant en danger les patients, le personnel et les Palestiniens déplacés.

L’armée israélienne affirme que ses forces terrestres ont « encerclé » la ville de Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza, après que 24 de ses soldats ont été tués dans l’enclave, ce qui représente le plus grand bilan en une seule journée au cours de trois mois de guerre.

“Au cours de la dernière journée, les troupes ont mené une vaste opération au cours de laquelle elles ont encerclé Khan Younis et approfondi l’opération dans la région”, a déclaré mardi l’armée dans un communiqué, qualifiant la ville de bastion du groupe armé palestinien Hamas.

« Des troupes terrestres engagées dans des combats rapprochés, dirigées [air] frappes et utilisé les renseignements pour coordonner les tirs, ce qui a permis d’éliminer des dizaines de terroristes », a-t-il déclaré à propos des attaques contre la deuxième plus grande ville de Gaza.





Hani Mahmoud d’Al Jazeera, en reportage depuis Rafah, dans le sud de Gaza, a déclaré que les opérations de l’armée israélienne ne feraient qu’aggraver la crise humanitaire dans la ville, qui est de plus en plus ébranlée.d’une grave pénurie de nourriture, d’eau et de fournitures médicales ».

Khan Younis était «désignée comme zone de sécurité pour des centaines de milliers de Palestiniens qui ont été évacués du nord et de la ville de Gaza au début de la guerre », a déclaré Mahmoud, ajoutant qu’il “C’est aujourd’hui une scène de beaucoup de souffrance et de dévastation”.

Les forces israéliennes ont tué lundi au moins 65 personnes lors d’attaques contre Khan Younis, selon des sources médicales.

Les responsables palestiniens ont déclaré qu’au moins 25 490 personnes ont été tuées et 63 000 blessées dans les attaques israéliennes sur Gaza depuis le 7 octobre. Le bilan des victimes des attaques du Hamas dans le sud d’Israël s’élève à 1 139.

Les hôpitaux attaqués

Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré que l’hôpital Nasser et l’hôpital municipal d’El Amal à Khan Younis, parmi les rares hôpitaux partiellement fonctionnels du territoire, étaient soumis à un « danger extrême » en raison des bombardements israéliens.

“Les bâtiments du complexe médical Nasser sont exposés aux éclats d’obus, mettant en danger la vie des patients, du personnel et des personnes déplacées”, a indiqué mardi le ministère sur sa chaîne Telegram.

« L’occupation israélienne place le complexe médical Nasser et l’hôpital El Amal à Khan Younis en danger extrême », a-t-il déclaré, appelant à une « intervention urgente » pour sauvegarder les deux installations.

🚨Urgent : Les tirs continus des drones israéliens ciblent toute personne se déplaçant autour de l’hôpital Al-Amal. Les ambulances du PRCS ne parviennent pas à atteindre les blessés dans le gouvernorat de Khan Younis.#NotATarget ❌#Gaza #DIH – PRCS (@PalestineRCS) 23 janvier 2024

La Société du Croissant-Rouge palestinien, qui gère l’hôpital El Amal, a déclaré mardi que les drones israéliens ciblaient toute personne se déplaçant dans l’établissement.

Il a déclaré que ses ambulances n’étaient pas en mesure d’atteindre les blessés et qu’un civil avait été tué par des tirs israéliens à l’entrée de l’hôpital, notant « des tirs et des attaques répétées contre des personnes déplacées » dans des messages sur X.

Leo Cans, chef de mission pour la Palestine auprès de l’organisation caritative médicale internationale Médecins Sans Frontières (MSF), a déclaré :Environ 20 pour cent des agents de santé travaillaient encore à l’hôpital Nasser, la plupart devant fuir pour leur propre sécurité et celle de leur famille.

« Il s’agit d’une stratégie qui a été utilisée par l’armée israélienne pour effrayer les gens, pour terroriser les travailleurs de la santé afin qu’ils partent sans avoir à fermer l’hôpital », a déclaré Cans à Al Jazeera.

L’armée israélienne a affirmé à plusieurs reprises que les combattants du Hamas opèrent dans et autour des hôpitaux, ce que le personnel médical et les responsables palestiniens de la santé ont nié.

Jour le plus meurtrier pour Israël

Un porte-parole de l’armée israélienne a déclaré que 21 soldats avaient été tués lundi dans une explosion dans le centre de Gaza lorsque deux bâtiments qu’ils avaient minés pour démolition se sont effondrés après que des combattants palestiniens ont tiré des grenades sur un char voisin.

Trois soldats ont été tués lundi dans une autre attaque dans le sud de Gaza, portant à 24 le nombre total de morts en une seule journée. Au moins 217 soldats ont été tués depuis le début de l’offensive terrestre.

« Hier, nous avons vécu l’une de nos journées les plus difficiles depuis le début de la guerre », a déclaré mardi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. “Au nom de nos héros, pour le bien de nos vies, nous n’arrêterons pas de nous battre jusqu’à la victoire absolue.”

Le ministre de la Défense Yoav Gallant a déclaré que la guerre déterminerait l’avenir d’Israël « pour les décennies à venir ». « La chute des combattants est une condition nécessaire pour atteindre les objectifs de la guerre », a-t-il déclaré.

Le bilan de la journée arrive à un moment où Israël commence à ressentir des sentiments de mécontentement à l’égard de la stratégie de guerre de Netanyahu.

La semaine dernière, un membre du cabinet de guerre de Netanyahu, l’ancien chef d’état-major militaire Gadi Eisenkot, dont le fils soldat a été tué lors de l’offensive terrestre à Gaza, a déclaré que la campagne n’avait pas encore atteint son objectif de démanteler le Hamas et qu’il n’y avait aucun espoir de libérer le Hamas. captifs détenus à Gaza dans le cadre d’une opération militaire.