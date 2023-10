L’armée israélienne « en formation » pour frapper la ville de Gaza : NPR

basculer la légende Menahem Kahana/AFP via Getty Images

JERUSALEM — L’armée israélienne a déclaré dimanche qu’elle était « en formation » pour frapper la ville de Gaza, alors que ses troupes se massaient à la frontière, prêtes à une apparente invasion terrestre.

Le porte-parole militaire israélien, le lieutenant-colonel Jonathan Conricus, a déclaré que le nord de Gaza serait le centre de la prochaine contre-attaque israélienne visant à frapper les dirigeants du Hamas.

« La ville de Gaza est l’endroit où se concentrent les activités du Hamas, c’est là que se trouvent la plupart des commandants, la plupart de leurs infrastructures et leur capacité à continuer d’opérer », a déclaré Conricus samedi soir.

Il a ajouté que les troupes sont « en formation » autour de la bande de Gaza pour la prochaine étape des opérations.

Cela survient alors qu’un deuxième groupe aéronaval américain – le groupe aéronaval USS Dwight D. Eisenhower – a reçu l’ordre de commencer à se déplacer dans la mer Méditerranée orientale pour soutenir Israël, a déclaré le secrétaire à la Défense Lloyd Austin. annoncé samedi.

L’armée israélienne a déclaré dimanche qu’elle continuerait à permettre aux Gazaouis d’évacuer vers le sud et des centaines de milliers de personnes ont déjà déménagé. Vendredi, 1,1 million de personnes vivant dans le nord de Gaza ont été sommées d’évacuer dans les 24 heures.

Tsahal encore dimanche a exhorté les habitants de Gaza de se déplacer de la partie nord de Gaza vers le sud et a déclaré qu’elle ne mènerait aucune opération le long de la route d’évacuation pendant une période de trois heures à midi.

« Soyez assurés que les dirigeants du Hamas ont déjà assuré leur sécurité et celle de leurs familles », a indiqué l’armée israélienne dans son communiqué.

L’armée israélienne a dit avoir reçu un rapport d’un habitant de Gaza que le Hamas avait confisqué les effets personnels des habitants afin de les empêcher d’évacuer.

Les médecins de Gaza ont averti dimanche que des milliers de personnes pourraient mourir si les hôpitaux manquaient de carburant et de fournitures de base. L’eau et l’électricité sont rares.

Les frappes israéliennes sur la bande de Gaza ont tué au moins 2 329 Palestiniens et fait plus de 9 714 blessés, a annoncé le ministère de la Santé de Gaza, et un million de personnes auraient quitté leurs foyers.

L’armée israélienne a déclaré que le nombre d’otages israéliens confirmés détenus à Gaza s’élève à 126. Le Hamas a précédemment affirmé que 13 otages avaient été tués à Gaza par des frappes aériennes israéliennes. Parmi les victimes figurent des étrangers, sans préciser leur nationalité.

Israël a lancé une réponse massive à l’attaque meurtrière lancée le 7 octobre par des militants du Hamas qui a fait plus de 1 300 morts dans le sud d’Israël, dont 29 citoyens américains.

Petros Giannakouris/AP

L’armée israélienne a également déclaré dimanche qu’au moins 286 de ses soldats avaient été tués la semaine dernière.

En outre, au moins 55 personnes auraient été tuées en Cisjordanie, dont plus de 1 200 blessés, le ministère palestinien des Affaires étrangères et des Expatriés annoncé.

L’armée israélienne a déclaré dimanche que neuf roquettes ont été tirées depuis le Liban sur le territoire israélien et que l’armée israélienne a frappé le site d’où l’attaque avait commencé.

NPR News a contacté samedi Haneen Okal, une résidente de Gaza, bloquée à la porte de Rafah, dans le sud de Gaza.

« Beaucoup de gens attendent ici devant la porte palestinienne. Ils attendent tous de sortir d’ici, mais les Palestiniens ne sont pas là pour ouvrir la porte et les Egyptiens ne sont pas encore là du côté égyptien. Nous sommes donc tout le monde attend, que va-t-il se passer ? Personne n’a d’informations. dit-elle.

Pape François dit dans un post sur X (anciennement Twitter) qu’il suivait « avec une grande tristesse » les derniers développements du conflit entre Israël et la Palestine.

« Je renouvelle mon appel pour la libération des otages et je demande vivement que les enfants, les malades, les personnes âgées, les femmes et tous les civils ne soient pas victimes du conflit », a-t-il déclaré.