L’armée israélienne dit enquêter elle-même. Où en sont ces enquêtes ?

JERUSALEM (AP) – Tout au long de sa guerre acharnée de sept mois contre le Hamas, Israël s’est engagé à enquêter sur une série d’événements meurtriers au cours desquels ses forces militaires sont soupçonnées d’actes répréhensibles. Cet engagement fait face à des revendications croissantes – de groupes de défense des droits de l’homme et le Cour pénale internationale procureur en chef du Hamas – que les dirigeants du pays commettent des crimes de guerre dans la bande de Gaza dirigée par le Hamas.

Dans l’une des affaires les plus médiatisées, une attaque contre une cuisine centrale mondiale convoi qui a tué cinq travailleurs humanitaires étrangersl’armée israélienne a rapidement publié ses conclusions, reconnu les fautes commises par ses forces et renvoyé deux soldats. Mais d’autres enquêtes restent ouvertes, et les aveux de culpabilité sont rares.

L’avocat général militaire d’Israël, le général Yifat Tomer-Yerushalmi, a déclaré cette semaine que l’armée enquêtait sur environ 70 cas d’actes répréhensibles présumés. Elle a donné peu de détails. L’armée a refusé de divulguer la liste complète des enquêtes et a déclaré à l’Associated Press qu’elle ne pouvait répondre qu’aux questions concernant des enquêtes spécifiques.

Un aperçu de certaines des enquêtes qui ont été annoncées publiquement :

UNE GRÈVE MORTELLE CONTRE UN CAMP DE TENTE TUE DES FAMILLES DÉPLACÉES

Mardi, Israël a révélé les résultats préliminaires d’une enquête sur un frappe meurtrière sur un camp de tentes abritant des familles déplacées dans la ville de Rafah, au sud de Gaza.

La frappe de dimanche a tué au moins 45 personnes et provoqué d’importantes destructions. La plupart des victimes étaient des femmes et des enfants, selon le ministère de la Santé de Gaza, qui ne fait pas de distinction entre les morts de civils et celles de militants du Hamas.

Le porte-parole en chef de l’armée, le contre-amiral Daniel Hagari, a déclaré qu’une enquête préliminaire avait révélé que les munitions israéliennes utilisées ce jour-là pour éliminer deux militants du Hamas étaient trop petites pour être à l’origine de l’incendie qui a éclaté.

Hagari a déclaré que la destruction pourrait avoir été causée par des explosions secondaires, probablement causées par les armes des militants palestiniens dans la région. Le Hamas n’a pas répondu à cette explication, mais un membre du bureau politique des militants a fait remarquer mardi qu’Israël « estime qu’il trompe le monde, avec sa fausse affirmation selon laquelle il n’avait pas l’intention de tuer et de brûler des enfants et des femmes, et sa déclaration pour enquêter sur ses crimes.

L’armée israélienne a déclaré dans un communiqué que l’enquête avait été confiée à un groupe d’enquête qui opère de manière indépendante en dehors de la chaîne de commandement de l’armée. Ces conclusions sont ensuite transmises au procureur général militaire, qui décide s’il y a lieu de prendre des mesures disciplinaires. On ne sait pas combien de temps durera la sonde.

Des dizaines de civils sont abattus autour d’un convoi de farine

En février, des témoins ont déclaré que les troupes israéliennes tiré sur une foule de Palestiniens attendant de l’aide dans la ville de Gaza. Au moins 104 personnes ont été tuées et 760 blessées, selon le ministère de la Santé de Gaza, qui l’a qualifié de massacre.

Les responsables de l’armée ont initialement déclaré que des dizaines de Palestiniens avaient été tués dans une bousculade lorsque des foules immenses tentaient de récupérer des provisions avant l’aube du convoi de 30 camions militaires transportant de la farine vers le nord de Gaza, durement touché. Mais l’enquête préliminaire de l’armée, publiée une semaine plus tard, semble revenir sur cette affirmation, affirmant seulement que la bousculade a causé « des incidents causant des dommages importants aux civils ».

L’enquête a révélé que les soldats avaient ouvert le feu sur ceux qui s’approchaient d’eux et constituaient une menace pour eux et qu’un char avait également tiré des coups de semonce pour disperser les « suspects ». Mais il n’aborde pas directement la manière dont les personnes ont été tuées.

L’armée a déclaré que l’affaire faisait également l’objet d’une enquête de la part du groupe d’enquête.

L’EXPLOSION DE L’HÔPITAL AL-AHLI DÉCLENCHE UN ENFER MORT

Une explosion en octobre dans la cour de l’hôpital Al-Ahli, où des milliers de Palestiniens avaient cherché refuge ou reçu des soins médicaux, a déclenché un brasier qui a brûlé vifs hommes, femmes et enfants.

Il existe encore des affirmations contradictoires sur ce qui s’est passé.

Les responsables de Gaza ont rapidement déclaré qu’une frappe aérienne israélienne avait touché l’hôpital, tuant au moins 500 personnes. Les images des suites enflammées manifestations dans toute la région.

En quelques heures, les responsables israéliens ont déclaré avoir mené une enquête et déterminé qu’ils n’étaient pas impliqués. Ils ont diffusé en direct des vidéos, des enregistrements audio et d’autres preuves montrant que l’explosion avait été provoquée par une roquette ratée par le Jihad islamique, un autre groupe militant palestinien.

Le Jihad islamique a nié toute responsabilité.

Un Enquête APainsi que les évaluations des services de renseignement américains et français, ont conclu qu’un raté de fusée était probablement à l’origine de l’explosion.

UN PALESTINIEN EST TIRÉ ALORS QU’IL MARCHE AVEC D’AUTRES

En janvier, le gouvernement israélien a annoncé qu’il enquêtait la mort d’un Palestinien qui a été mortellement abattu alors qu’il marchait avec quatre autres personnes.

Des séquences vidéo montrent l’un des hommes tenant un drapeau blanc – le symbole international de la capitulation – et les autres derrière lui tenant les mains en l’air. Ils reculent alors alors que plusieurs coups de feu retentissent.

Dans un deuxième clip, l’un des hommes est allongé au sol. Le tireur n’est pas visible dans la vidéo mais avant que les coups de feu ne soient tirés, la caméra fait un panoramique, montrant ce qui semble être un char israélien positionné à proximité. Ahmed Hijazi, un journaliste citoyen qui a filmé l’épisode, a déclaré à l’Associated Press qu’un char israélien avait tiré sur le groupe.

L’armée a déclaré avoir mené une enquête approfondie et découvert que le char n’avait pas tiré sur les hommes. Il a également déclaré qu’il n’était « pas possible de déterminer avec certitude » si l’homme avait été tué par des tirs israéliens.

QUATRE PALESTINIENS SONT TIRÉS SUR UN CHEMIN DE TERRASSE

Le 22 mars, l’armée israélienne a ouvert une enquête après la diffusion d’images montrant le bombardement de cinq Palestiniens près de la ville de Khan Younis, dans le sud de Gaza.

Des images aériennes circulant sur les réseaux sociaux montrent quatre hommes marchant le long d’un chemin de terre avant qu’une frappe ne les frappe, les tuant tous les quatre sur le coup. Un autre homme, plus loin sur la route, tente de s’enfuir avant d’être frappé et tué. L’origine des images reste floue.

L’armée a déclaré que l’enquête avait été confiée au groupe d’enquête indépendant.

UN CHIRURGIEN DE GAZA MEURT DANS UNE PRISON ISRAÉLIENNE

Le célèbre chirurgien de Gaza Adnan al-Bursh est mort dans une prison israélienne après avoir été arrêté lors d’un raid d’arrestation à l’hôpital Al Awda à la mi-avril, selon les Nations Unies.

Bursh dirigeait le service d’orthopédie de l’hôpital Al-Shifa. Au moment de son arrestation en décembre, il était apparemment en bonne santé et opérait des patients, selon l’ONU.

Mais ceux qui ont vu Bursh en détention ont rapporté qu’il avait l’air épuisé et portait des signes de violence, selon Médecins pour les droits de l’homme en Israël. L’armée et la police israéliennes n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Les détenus palestiniens qui reviennent de détention israélienne ont signalé avoir été battus, soumis à des interrogatoires sévères et négligés pendant leur détention en Israël. Israël a démenti ces informations. Bursh a été transféré à la prison militaire israélienne d’Ofer, en Cisjordanie, où il est décédé.

La police israélienne procédera à une autopsie du corps de Bursh en présence d’un médecin des Médecins pour les droits de l’homme-Israël, a indiqué le groupe, soulignant qu’il avait déposé une requête au nom de la famille de Bursh. On ne sait pas quand l’autopsie aura lieu.

Les autorités n’ont divulgué aucune information sur la cause du décès et on ne sait pas clairement qui enquête. L’armée et la police israéliennes ont transmis les questions au service pénitentiaire israélien, qui a renvoyé les questions à l’armée.