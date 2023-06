L’armée israélienne détruit la maison d’un Palestinien impliqué dans les attentats de Jérusalem

L’armée israélienne a déclaré jeudi qu’elle avait démoli la maison en Cisjordanie d’un Palestinien impliqué dans le double attentat à la bombe à Jérusalem qui a fait deux morts et blessé au moins 18 autres en novembre.

Les autorités israéliennes ont arrêté Islam Faroukh en décembre, soupçonné d’avoir perpétré les attentats à la bombe, dans le cadre d’une flambée de violence qui dure depuis plus d’un an en Cisjordanie et à Jérusalem-Est.

L’armée a diffusé des séquences vidéo montrant des troupes fermant la zone et effectuant de petites explosions contrôlées, détruisant un appartement dans la ville occupée de Ramallah, en Cisjordanie, tôt mardi.

L’armée a déclaré que des personnes avaient lancé des pierres et des bombes incendiaires sur les soldats, qui ont riposté. Le ministère palestinien de la Santé a signalé qu’un Palestinien avait été légèrement blessé par des tirs israéliens et soigné dans un hôpital local.

UN OFFICIEL ISRAÉLIEN BLESSE LA CRITIQUE DE KAMALA HARRIS À L’ÉGARD DE LA RÉFORME JUDICIAIRE, DIT QU’ELLE NE PEUT PAS NOMMER UNE DISPOSITION

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Israël démolit les maisons des assaillants dans le but d’en dissuader les autres, une tactique qui, selon les critiques, équivaut à une punition collective.

L’attaque de novembre est survenue après des mois de violence incessante en Cisjordanie, où l’armée israélienne a mené des raids presque nocturnes en réponse aux attaques palestiniennes contre des Israéliens.

Israël a capturé la Cisjordanie lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967, ainsi que Jérusalem-Est et Gaza. Les Palestiniens cherchent les territoires pour leur État indépendant espéré.