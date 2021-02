Mercredi, les forces israéliennes ont démoli des structures dans la communauté palestinienne de Khirbet Humsu en Cisjordanie occupée, pour la troisième fois en autant de mois.

Des bulldozers et d’autres équipements lourds ont pénétré dans la communauté mercredi, démolissant des tentes, des enclos et des hangars pour animaux et enlevant certaines des structures.

Khirbet Humsu abrite environ 75 Palestiniens qui élèvent des moutons et disent qu’ils n’ont nulle part où aller.

« C’est ma terre, je vis sur ma terre », a déclaré le résident Walid Abu Elkbash.

Israël a démoli toute la communauté au début de novembre, alors que l’attention du monde se concentrait sur les élections américaines.

Ils sont revenus lundi et de nouveau mercredi pour démolir d’autres structures.

Après la démolition, les habitants de la communauté se sont immédiatement mis au travail, réparant leurs enclos pour animaux.

Ils disent qu’Israël veut les supprimer pour ouvrir la voie à l’expansion des colonies juives.

L’armée israélienne n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

En novembre, il a déclaré que les structures avaient été démolies parce qu’elles avaient été construites sans autorisation.

Israël s’est emparé de la Cisjordanie lors de la guerre de 1967 et les Palestiniens veulent le territoire pour leur futur État.

Khirbet Humsu se trouve dans les 60% de la Cisjordanie connue sous le nom de zone C, qui est sous contrôle militaire israélien total.