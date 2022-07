L’armée israélienne déclare que le Hamas reconstruit ses capacités à Gaza

BASE MILITAIRE D’EREZ, Israël – L’armée israélienne a déclaré mercredi que le Hamas avait reconstruit certaines des capacités endommagées lors de la guerre de Gaza l’année dernière, notamment trois nouveaux tunnels et une série de sites de fabrication et de stockage d’armes.

L’armée a publié des images aériennes et des cartes montrant ce qu’elle a qualifié de tunnels, d’usines d’armement et de dépôts d’armes. Il a indiqué que les installations se trouvaient près de l’université al-Azhar dans la ville de Gaza, d’une usine Pepsi, de mosquées, d’installations des Nations Unies et d’hôpitaux ailleurs à Gaza.