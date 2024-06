L’armée israélienne confirme pour la première fois ses opérations dans le centre de Rafah

Les forces israéliennes pénètrent dans les zones les plus peuplées de Rafah, détruisant des dizaines de bâtiments tout au long de leur chemin, alors qu’elles s’efforcent de démanteler le Hamas et d’établir une ligne de contrôle le long de la frontière égyptienne, selon des images satellite et des vidéos analysées par le Washington Post. L’offensive israélienne, lancée le 6 mai, a progressé lentement, mais a déjà radicalement modifié la géographie de la région de Rafah, déplacé plus d’un million de Palestiniens et abouti à l’une des frappes les plus horribles de la guerre, mettant à l’épreuve les limites du soutien de la part des Israéliens. Washington, principal bailleur de fonds d’Israël.

Israël affirme que Rafah abrite les derniers bataillons intacts du Hamas et que sa guerre contre les militants ne peut être gagnée sans une bataille décisive là-bas, malgré les avertissements des responsables américains et des groupes humanitaires pendant des mois selon lesquels une opération militaire dans la ville frontalière du sud serait un désastre. .

Le 8 mai, le président Biden a averti Israël qu’il renoncerait à ses armes si ses troupes se déplaçaient vers des « centres de population » à Rafah – qui abritait autrefois 1,4 million d’habitants – une ligne rouge qui semble s’éloigner au milieu de la fuite massive et chaotique de civils. Pour la première fois vendredi, les Forces de défense israéliennes ont déclaré que leurs troupes opéraient dans le « centre » de Rafah.

Alors que les troupes israéliennes avancent et que l’indignation internationale grandit, les États-Unis déclarent désormais qu’ils ne veulent pas voir une « opération majeure » dans la ville. Interrogé mardi sur la manière dont Washington définit ce terme, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, l’a décrit comme « des milliers et des milliers de soldats se déplaçant de manière manœuvrée, concentrée et coordonnée contre une variété de cibles sur le terrain ».

Israël a envoyé une brigade supplémentaire à Rafah cette semaine et en compte désormais six qui opèrent dans et autour de la ville, selon sa station de radio militaire. Il s’agit d’une force combattante de taille similaire à celle qui a combattu à Khan Younis, une plus grande ville du sud.

Le ministre de la Défense Yoav Gallant a déclaré la semaine dernière qu’Israël prévoyait d’élargir son offensive à Rafah, qu’il a qualifiée d’opération « précise ».

Des images satellite et des vidéos vérifiées par The Post montrent une offensive israélienne empiétant progressivement sur le centre de Rafah, avec des véhicules militaires entrant dans le quartier ouest de Tal al-Sultan, où vivent de nombreux civils restés. Les images satellite indiquent également une accumulation israélienne près de la zone d’Awda, considérée comme le cœur de la ville.

Les troupes israéliennes ont également dégagé de vastes étendues de terre dans l’est de Gaza alors qu’elles avançaient le long de la frontière égyptienne ces dernières semaines, démolissant des bâtiments et labourant des champs, reflétant les efforts déployés dans d’autres parties de l’enclave pour créer des zones tampons militarisées.

Mercredi, l’armée israélienne a annoncé qu’elle avait le « contrôle tactique » total du corridor de Philadelphie, le corridor stratégique de 15 kilomètres de long qui mène à la mer Méditerranée le long de la frontière entre Gaza et l’Égypte – un objectif militaire clé visant à étouffer le Hamas. routes de contrebande.

« Quiconque ayant une compréhension rudimentaire des opérations militaires peut voir qu’une offensive sur Rafah est en cours », a déclaré Bilal Y. Saab, ancien responsable du Pentagone et analyste militaire au sein du groupe de réflexion Chatham House.

Cela ne répond peut-être pas aux critères de l’administration, a-t-il déclaré, « mais cela n’en est pas moins réel et mortel ».



26 mai faire grève camp de tentes Véhicules militaires israéliens Véhicules militaires israéliens Véhicules militaires israéliens et bermes Des destructions visibles 7 – 29 mai Source : Planet Labs et Google Earth 26 mai faire grève camp de tentes Véhicules militaires israéliens Des véhicules militaires israéliens vus dans des vidéos Véhicules militaires israéliens Véhicules militaires israéliens et bermes Des destructions visibles 7 – 29 mai Source : Planet Labs et Google Earth 26 mai faire grève camp de tentes Des véhicules militaires israéliens vus dans des vidéos Véhicules militaires israéliens Véhicules militaires israéliens Véhicules militaires israéliens et bermes Des destructions visibles 7 – 29 mai Source : Planet Labs et Google Earth 26 mai faire grève camp de tentes Des véhicules militaires israéliens vus dans des vidéos Véhicules militaires israéliens Véhicules militaires israéliens Véhicules militaires israéliens et bermes Visible destruction 7 – 29 mai Source : Planet Labs et Google Earth

Au moins 83 personnes ont été tuées à Rafah entre le 24 et le 29 mai, a déclaré mercredi Mohammad al-Mughair, un responsable local de la défense civile. On ne sait pas exactement combien étaient des combattants.

Quarante-cinq d’entre eux sont morts dimanche soir dans une frappe israélienne contre un campement de fortune pour personnes déplacées à Tal al-Sultan, qui a déclenché un violent incendie et envoyé des éclats d’obus à travers des tentes fragiles.

L’armée israélienne a déclaré qu’elle visait deux commandants du Hamas, décrivant ces décès supplémentaires comme un accident tragique causé par une explosion secondaire.

Vendredi, Biden a qualifié les images de la frappe de « terribles ».

« Le peuple palestinien a enduré un véritable enfer dans cette guerre. Trop d’innocents ont été tués, notamment des milliers d’enfants », a-t-il déclaré. « Nous avons tous vu les terribles images d’un incendie meurtrier à Rafah en début de semaine. »

L’incident n’était pas isolé. Mardi, la défense civile de Gaza a déclaré qu’au moins 21 personnes avaient été tuées par des tirs d’artillerie israélienne dans un campement de tentes près de la côte. Deux chauffeurs d’ambulance ont été tués dans un bombardement israélien le lendemain alors qu’ils se précipitaient pour soigner les blessés sur les lieux d’une autre frappe, selon la Société du Croissant-Rouge palestinien.

Aucune des attaques n’a eu lieu dans la zone d’évacuation déclarée par Israël. Les gens quittent désormais les quartiers centraux. Mais peu d’options s’offrent aux familles comme celle dirigée par Ahmed, qui s’est exprimé à condition qu’il soit identifié par son prénom par crainte pour sa sécurité.



Suivi des opérations de Tsahal à Rafah De fortune hébergement endommagé à Tal al-Sultan camp de tentes Tsahal désigné humanitaire zone Source des images : Images satellites du 27 mai, Planet Labs PBC Suivi des opérations de Tsahal à Rafah De fortune hébergement endommagé à Tal al-Sultan camp de tentes Tsahal désigné humanitaire zone Source des images : Images satellites du 27 mai, Planet Labs PBC Suivi des opérations de Tsahal à Rafah De fortune hébergement endommagé à Tal al-Sultan camp de tentes Tsahal désigné humanitaire zone Source des images : Images satellites du 27 mai, Planet Labs PBC Suivi des opérations de Tsahal à Rafah De fortune hébergement endommagé à Tal al-Sultan camp de tentes Tsahal désigné humanitaire zone Source des images : Images satellites du 27 mai, Planet Labs PBC

Ahmed a déménagé avec sa femme et ses quatre enfants de Juhour al-Deek, dans le centre de Gaza, à Tal al-Sultan au début de la guerre. Alors que d’autres évacuaient, il a décidé de rester.

« La zone était sûre », a déclaré Ahmed. Mais après une autre frappe meurtrière dans la région mardi, la famille a fui vers le nord, à Mawasi, une zone côtière qu’Israël a qualifiée de « zone humanitaire ».

Les images satellite montrent ce qui les attendait là-bas : une étendue apparemment infinie de tentes serrées et d’autres abris de fortune. Il y a peu d’accès à la nourriture, à l’eau potable ou à l’assainissement.

« Les gens deviennent fous », dit-il.



Source : Image du 25 mai, Planet Labs PBC Source : Image du 25 mai, Planet Labs PBC Source : Image du 25 mai, Planet Labs PBC Source : Image du 25 mai, Planet Labs PBC

Des chars ont été repérés pour la première fois aux abords de Tal al-Sultan en début de semaine. Des visuels vérifiés par The Post montrent des véhicules militaires juste au sud du quartier mardi, ce qui concorde avec les récits de témoins oculaires.

Les habitants ont signalé de violents bombardements dans le quartier depuis l’arrivée des chars. Ahmed Ghoneim, 40 ans, a fui la zone mardi après ce qu’il a décrit comme une « nuit effrayante et inimaginable ».

« Chaque obus avait l’impression de tomber sur nous », a-t-il déclaré. Il a repéré les chars en partant.

Le Post a examiné mercredi des images satellite montrant ce qu’un expert a identifié comme un véhicule militaire israélien juste au bord d’une rue à Tal al-Sultan. UN vidéo prise mardi, elle montre des traces le long de la même route qui, selon les experts, sont généralement tracées par des véhicules militaires lourds.

« Les choses ont progressé assez rapidement », a déclaré Sam Rose, responsable de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. « Les camps de tentes qui nous entourent commencent à se vider. »

À côté d’un hôpital de campagne émirati dans la région d’Awda, que les habitants considèrent comme le cœur de la ville, des images satellite de lundi montrent deux groupes totalisant plus de deux douzaines de véhicules, qui semblent être de nature militaire.

« Le fait qu’ils soient regroupés suggère que cette zone est sécurisée », a déclaré William Goodhind, chercheur open source chez Contested Ground, un projet de recherche qui suit les mouvements militaires à l’aide d’images satellite.

Même si l’attaque sur Rafah a été « plus progressive » que les offensives précédentes à Khan Younis et dans la ville de Gaza, a déclaré Shlomo Brom, un général de brigade militaire israélien à la retraite, il s’agit toujours d’une « attaque à grande échelle ».

L’un des principaux objectifs de l’offensive israélienne est de prendre le contrôle du corridor de Philadelphie, le long de la frontière égyptienne.

Le tracé « doit être entre nos mains » afin de démilitariser Gaza lorsque les combats prendront fin, a déclaré le Premier ministre Benjamin Netanyahu en décembre. Les responsables israéliens affirment que les tunnels de contrebande du Hamas passent toujours sous la frontière, une affirmation démentie avec véhémence par l’Égypte.

« C’est très important quand on pense à la situation sécuritaire et militaire du lendemain », a déclaré Brom, en comparant cela au couloir Netzarim sous contrôle israélien, qui coupe Gaza en deux et a été utilisé pour empêcher les Palestiniens de retourner vers le nord.

Lorsque les troupes israéliennes ont lancé leur offensive à Rafah le 6 mai, elles se sont dirigées vers le passage avec l’Égypte, s’en emparant lors d’une opération nocturne et bouclant le point d’accès le plus important pour l’aide humanitaire.

Une nouvelle route menant du poste frontière israélien de Kerem Shalom au point de passage de Rafah a été construite le 18 mai. La route à ce stade semble être une « ligne de communication entre les zones arrière israéliennes et le « front » », a déclaré Elliot Chapman, un haut responsable. Analyste du Moyen-Orient auprès de la société de sécurité Janes.

Mais à Rafah comme à Netzarim, Israël semble également redessiner la carte d’une zone stratégiquement sensible.

De vastes étendues de l’est et du centre de Rafah ont été dégagées au cours des premières semaines de l’offensive israélienne, comme le montrent les images satellite, au moyen de démolitions et de passages au bulldozer, tactiques utilisées par Tsahal tout au long de la guerre pour raser de grandes parties de Gaza.

Environ 2 400 bâtiments à Rafah – soit 5 sur 100 dans la ville – ont été endommagés entre le 4 et le 27 mai, selon une analyse de Jamon Van Den Hoek et Corey Scher, experts en télédétection qui utilisent des données satellitaires open source pour déterminer évaluer la destruction dans toute la bande de Gaza.

Des images satellite prises à 22 jours d’intervalle montrent la destruction de vastes zones dans l’est de Rafah en mai. (Vidéo : Planet Labs)

Les responsables américains ont mis en garde Israël contre toute tentative visant à réduire la taille du territoire de Gaza. Mais même avant les démolitions à Rafah, plus de 16 pour cent de Gaza avait été érodée par des zones tampons, selon l’analyse d’Adi Ben Nun, professeur de données géographiques à l’Université hébraïque de Jérusalem.

On ne sait pas exactement combien de temps les forces israéliennes ont l’intention de rester à la frontière égyptienne, mais l’armée voudra probablement maintenir indéfiniment la technologie de détection des tunnels, a déclaré Amir Avivi, un général de brigade à la retraite de l’armée israélienne.

Les signes de retranchement sont visibles d’en haut. Des bermes de sable, utilisées pour protéger les soldats, sont construites sur des terrains fraîchement défrichés.

Et Israël semble planifier sa prochaine action. Des robots d’exploration ont été envoyés à Tal al-Sultan aux côtés de chars ces derniers jours, a déclaré Mughair, responsable de la défense civile palestinienne. Il s’attend à ce que la ville soit bientôt prise d’assaut. Les civils ont été empêchés d’entrer ; d’autres sont coincés à l’intérieur.

« Nous ne pouvons pas tout voir, mais tout ce que nous pouvons voir nous indique qu’ils ne se lancent pas dans une opération terrestre majeure dans les centres de population du centre de Rafah », a déclaré Kirby mardi. « Nous allons regarder cela heure par heure, jour après jour. »