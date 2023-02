L’armée israélienne assiège les maisons des fugitifs lors d’un raid en Cisjordanie

CAMP DE RÉFUGIÉS D’AQABAT JABR, Cisjordanie – L’armée israélienne a fait une descente samedi dans un camp de réfugiés près de la ville palestinienne de Jéricho, assiégeant des maisons qui, selon elle, servaient de cachettes aux assaillants palestiniens et tirant sur les résidents qui ont ouvert le feu. Les combats ont blessé six Palestiniens, dont deux grièvement, a déclaré le ministère palestinien de la Santé, et ont secoué une ville oasis généralement calme qui a connu moins de violence que d’autres villes de Cisjordanie.

Samedi dernier, alors que la Cisjordanie était sur les nerfs après le raid militaire israélien le plus meurtrier depuis deux décennies et deux attaques palestiniennes ultérieures à Jérusalem-Est qui ont tué sept personnes, l’armée a déclaré qu’un homme armé palestinien avait ouvert le feu dans un restaurant d’une colonie près de Jéricho. Après avoir tiré une balle, le tireur a pris la fuite, a indiqué l’armée. Personne n’a été blessé.

Les suspects et les membres de la famille sont sortis de l’une des maisons et se sont rendus, a déclaré l’armée. Les forces de sécurité avaient rasé une grande partie de la maison, laissant un tas de gravats et de métal tordu. Des manifestants palestiniens ont lancé des pierres et des cocktails Molotov sur des jeeps militaires alors qu’elles roulaient dans les rues du camp, tandis que des hommes armés ont ouvert le feu. L’armée israélienne a riposté, blessant six personnes, dont aucune gravement, a déclaré le ministère palestinien de la Santé.