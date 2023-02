L’armée israélienne assiège les maisons des fugitifs lors d’un raid en Cisjordanie

CAMP DE RÉFUGIÉS D’AQABAT JABR, Cisjordanie (AP) – L’armée israélienne a fait une descente samedi dans un camp de réfugiés près de la ville palestinienne de Jéricho, assiégeant des maisons qui, selon elle, servaient de cachettes aux assaillants palestiniens et tirant sur les résidents qui ont ouvert le feu. Les combats ont blessé six Palestiniens, dont deux grièvement, a déclaré le ministère palestinien de la Santé, et ont secoué une ville oasis généralement calme qui a connu moins de violence que d’autres villes de Cisjordanie.

L’armée a déclaré être entrée dans le camp de réfugiés d’Aqabat Jabr, au sud-ouest de Jéricho, en Cisjordanie occupée, pour rechercher des suspects impliqués dans une fusillade la semaine dernière dans une colonie israélienne voisine.

Samedi dernier, alors que la Cisjordanie était sur les nerfs après le raid militaire israélien le plus meurtrier depuis deux décennies et deux attaques palestiniennes ultérieures à Jérusalem-Est qui ont tué sept personnes, l’armée a déclaré qu’un homme armé palestinien avait ouvert le feu dans un restaurant d’une colonie près de Jéricho. Après avoir tiré une balle, le tireur a pris la fuite, a indiqué l’armée. Personne n’a été blessé.

L’armée a déclaré que plusieurs Palestiniens s’étaient terrés chez eux après la fusillade avec l’aide de leur famille et planifiaient de futures attaques.

Pour forcer les fugitifs à se rendre, un bulldozer militaire a griffé les murs de l’une des maisons alors qu’un commandant israélien criait des menaces par haut-parleur. Les résidents du camp ont rapporté avoir reçu des SMS exhortant les familles à garder leurs enfants à l’intérieur et à éviter les affrontements avec les troupes israéliennes.

Les suspects et les membres de la famille sont sortis de l’une des maisons et se sont rendus, a déclaré l’armée. Les forces de sécurité avaient rasé une grande partie de la maison, laissant un tas de gravats et de métal tordu. Des manifestants palestiniens ont lancé des pierres et des cocktails Molotov sur des jeeps militaires alors qu’elles roulaient dans les rues du camp, tandis que des hommes armés ont ouvert le feu. L’armée israélienne a riposté, blessant six personnes, dont aucune gravement, a déclaré le ministère palestinien de la Santé.

L’incursion intervient alors que la violence monte à Jérusalem-Est et en Cisjordanie occupée sous le nouveau gouvernement d’extrême droite israélien, qui a adopté une position combative contre les Palestiniens. Israël a capturé la Cisjordanie lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967, ainsi que Jérusalem-Est et la bande de Gaza. Les Palestiniens recherchent ces territoires pour l’État indépendant qu’ils espèrent.

L’armée israélienne a intensifié ses raids quasi nocturnes en Cisjordanie occupée depuis une série d’attaques palestiniennes meurtrières en Israël au printemps dernier. Au cours de la dernière année et demie d’escalade des raids, Jéricho est restée une sorte de ville endormie du désert, épargnée d’une grande partie de la violence.

Depuis la fusillade de la semaine dernière dans la colonie voisine, l’armée israélienne a bloqué l’accès à plusieurs routes menant à Jéricho – un bouclage qui a placé la ville sous un semi-blocus, perturbant les affaires et créant des goulots d’étranglement pendant des heures aux points de contrôle qui ont affecté même les forces de sécurité palestiniennes, des images montré.

L’Autorité palestinienne, en représailles au raid de la semaine dernière dans le camp de réfugiés de Jénine qui a tué 10 Palestiniens, a déclaré l’arrêt de la coordination sécuritaire avec Israël.

Près de 150 Palestiniens ont été tués l’année dernière en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, ce qui en fait le plus meurtrier dans ces régions depuis 2004, selon les chiffres du groupe de défense des droits israélien B’Tselem. Une trentaine de personnes ont été tuées en Israël par des Palestiniens en 2022.

L’armée israélienne affirme que la plupart des Palestiniens tués étaient des militants. Mais des jeunes lanceurs de pierres qui protestaient contre les incursions et d’autres non impliqués dans les affrontements ont également été tués.

Dans la soirée de samedi, l’armée israélienne a déclaré que les défenses aériennes avaient abattu un drone lancé depuis la bande de Gaza dirigée par le Hamas vers le sud du pays. Aucun groupe palestinien n’a déclaré être à l’origine du lancement du drone, qui a déclenché des sirènes d’avertissement du côté israélien de la frontière.

La violence croissante en Cisjordanie a jeté une ombre sur les frontières entre Gaza et Israël ces derniers jours après des mois de calme, avec plusieurs tirs de roquettes et frappes aériennes.

Majdi Mohammed, The Associated Press