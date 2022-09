L’armée israélienne affirme qu’un soldat a probablement tué un journaliste d’Al Jazeera

Un haut responsable militaire a déclaré que le plus haut juriste de l’armée ne lancerait pas d’enquête criminelle sur l’incident, ce qui signifie que ni le soldat ni aucun membre de sa chaîne de commandement ne sera puni.

Shireen Abu Akleh a été tuée en mai alors qu’elle couvrait des raids militaires israéliens en Cisjordanie occupée. Les Palestiniens ont blâmé Israël pour le meurtre. Israël a d’abord déclaré qu’elle avait peut-être été tuée par des tirs de militants, mais a déclaré plus tard qu’un soldat l’avait peut-être touchée par erreur lors d’un échange de tirs.

Abu Akleh, un journaliste américano-palestinien, avait couvert la Cisjordanie pour la chaîne satellite pendant deux décennies et était bien connu dans le monde arabe.

Lors d’un briefing aux journalistes, le responsable a déclaré que l’armée ne pouvait pas déterminer de manière concluante d’où provenait le feu, affirmant qu’il pouvait y avoir des hommes armés palestiniens dans la même zone que le soldat israélien. Mais il a ajouté que le soldat avait tué le journaliste « avec une très forte probabilité » et qu’il l’avait fait par erreur. Le responsable n’a pas expliqué pourquoi les récits de témoins et les vidéos montraient une activité militante limitée dans la région, ainsi qu’aucun coup de feu dans les environs jusqu’au barrage qui a frappé Abu Akleh et blessé un autre journaliste.