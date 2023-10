Les forces militaires israéliennes ont ouvert les combats dans près de deux douzaines d’endroits le long de la frontière avec Gaza après que les terroristes du Hamas ont lancé des milliers de roquettes sur Israël samedi matin.

« Il n’y a aucune communauté dans le sud d’Israël où nous n’avons pas de forces, dans toutes les villes », a déclaré samedi soir le porte-parole des Forces de défense israéliennes (FDI), Daniel Hagari. « Il y a des communautés qui ont été débarrassées des terroristes, mais nous voulons terminer des analyses supplémentaires de la zone avant de le déclarer. »

Les terroristes du Hamas, soutenus par l’Iran, ont envahi des zones du sud d’Israël alors que des barrages de roquettes lancés depuis la bande de Gaza ont frappé la zone samedi, tuant au moins 100 Israéliens et en blessant au moins 985 autres.

Un haut commandant militaire du Hamas, Mohammad Deif, a annoncé le début de l’opération dans laquelle il a appelé les Palestiniens du monde entier à attaquer les Israéliens, affirmant dans une émission sur les médias du Hamas que le groupe avait lancé des milliers de roquettes et qualifiant l’attaque de « jour du plus grande bataille pour mettre fin à la dernière occupation sur terre. »

Les rapports sur le nombre de roquettes varient entre 2 100 et 5 000 – le premier rapporté par Tsahal et le second revendiqué par Deif dans son annonce initiale.

L’armée israélienne a affirmé avoir bloqué de nombreuses roquettes grâce au robuste système de défense antimissile du pays, Iron Dome. Une frappe de représailles contre des cibles du Hamas a entraîné la mort d’au moins 198 Palestiniens, selon les responsables de la santé de Gaza.

Dans un message vidéo tôt samedi matin, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré : « Citoyens d’Israël, nous sommes en guerre – pas dans une opération, pas en rondes – en guerre. » Le bureau de Netanyahu a déclaré qu’il rencontrerait de hauts responsables de la sécurité dans les heures à venir pour discuter de l’opération.

Suite aux commentaires de Netanyahu, Tsahal a annoncé le lancement de « l’Opération Épées de Fer », qui est le nom de son « opération à grande échelle visant à défendre les civils israéliens contre l’attaque combinée lancée contre Israël par le Hamas ce matin ».

Hagari a déclaré que Tsahal avait combattu les militants du Hamas dans 22 endroits, avec des « prises d’otages » dans les villes d’Ofakim et de Beeri. L’armée israélienne a déployé des forces spéciales dans ces villes où des « tirs réels » ont éclaté.

« Des dizaines de terroristes ont infiltré à pied un grand nombre de lieux », a expliqué Hagari. « Il y a eu aussi une infiltration navale amenant les terroristes à Zikim, il y a aussi un grand nombre de brèches dans la barrière de sécurité. »

L’armée israélienne a déclaré qu’elle visait à tuer tous les agents du Hamas qui ont attaqué Israël aujourd’hui, et Hagari a exhorté les résidents israéliens à s’abriter sur place jusqu’à ce que la menace soit écartée. Le personnel de l’ambassade américaine en Israël est également hébergé sur place.

Israël a également mobilisé ses forces de réserve avec quatre divisions se dirigeant immédiatement vers Gaza avec des chars et d’autres pièces d’artillerie pour faire face aux frappes de mortier et aux nouvelles attaques potentielles à la roquette.

« Partout où se trouvent des terroristes du Hamas, ils seront découverts et éliminés, ils ne bénéficient d’aucune immunité », a déclaré Hagari. « Nous attaquons également des cibles très médiatisées. »

Il a également promis que Tsahal et le gouvernement israélien procéderaient à un examen « approfondi et minutieux » de la manière dont cette attaque s’est produite une fois que les forces auront atteint « une sécurité totale dans la bande de Gaza ».

La Maison Blanche a déclaré qu’elle « condamne sans équivoque » les attaques du Hamas en Israël, soulignant qu’il n’y a « jamais aucune justification au terrorisme », selon la porte-parole du Conseil de sécurité nationale, Adrienne Watson.

Les Républicains à la Chambre et au Sénat ont fustigé l’administration Biden pour avoir dégelé 6 milliards de dollars d’actifs iraniens quelques semaines seulement avant l’attaque. Le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, quelques jours seulement avant l’attaque. a prévenu Israël que « le régime usurpateur touche à sa fin ».

Le commandant militaire iranien et conseiller spécial Yahya Rahim Safavi a applaudi les attaques, saluant la « libération de la Palestine », selon des informations.

« Nous félicitons les combattants palestiniens », a déclaré Yahya Rahim Safavi, cité par le journal. « Nous serons aux côtés des combattants palestiniens jusqu’à la libération de la Palestine et de Jérusalem. »

Lior Haiat, porte-parole du ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen, a déclaré samedi à Fox News Digital : « Ces organisations terroristes [Hamas and Palestinian Islamic Jihad] travaillent comme mandataires du régime des ayatollahs » en République islamique.

Haiat a ajouté : « L’Iran essaie depuis des années, en particulier ces derniers mois, d’avoir une organisation terroriste, à la fois le Jihad islamique qui est entièrement soutenu et financé par l’Iran, et l’organisation terroriste Hamas qui est également financée mais pas entièrement par l’Iran. Ils les appellent à attaquer Israël et les Israéliens. »

Il a souligné que l’Iran est « sans aucun doute… dans les coulisses » de cette guerre contre Israël.

Yonat Friling, Chris Pandolfo, Benjamin Weinthal, Timothy HJ Nerozzi et Adam Shaw de Fox News Digital ont contribué à ce rapport.