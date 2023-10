L’armée israélienne affirme que « l’infiltration aérienne » à la frontière libanaise était une fausse alerte | Conflit israélo-palestinien Actualités

Des sirènes ont retenti dans de vastes zones proches de la frontière et les gens ont reçu l’ordre de rester dans des abris jusqu’à nouvel ordre.

L’armée israélienne affirme qu’une « erreur » était à l’origine des informations faisant état d’une « infiltration aérienne » présumée en provenance du Liban, excluant tout incident majeur près de la frontière.

« Il n’y a actuellement aucun lancement depuis le Liban. Il n’y a pas d’alerte », a déclaré mercredi le porte-parole de l’armée, Daniel Hagari, dans une déclaration télévisée.

« C’est une erreur sur laquelle nous étudions… Nous vérifierons s’il s’agit d’un dysfonctionnement technique ou d’une erreur humaine. »

Plus tôt mercredi, le nord d’Israël a été mis en état d’alerte après que l’armée a signalé une « infiltration présumée du Liban dans l’espace aérien israélien ».

Les sirènes ont retenti dans de vastes zones proches de la frontière avec le Liban et l’armée israélienne a ordonné aux habitants du nord de rester dans des abris jusqu’à nouvel ordre.

L’incident s’est produit dans un contexte de fortes tensions à la frontière israélo-libanaise, alors que des groupes armés basés au Liban échangeaient des tirs limités avec les forces israéliennes, faisant craindre une éventuelle escalade entre les deux pays.

Jusqu’à présent, Israël et le Hezbollah, le plus redoutable des groupes opérant dans le sud du Liban, ont évité toute confrontation qui pourrait ouvrir un deuxième front dans les combats actuels entre Israël et le Hamas à Gaza.

Ces derniers jours, il y a eu plusieurs petites escarmouches entre le Hezbollah et l’armée israélienne à la suite des attaques sans précédent du Hamas samedi.

Une attaque d’artillerie israélienne a tué trois membres du Hezbollah plus tôt cette semaine, et le Hezbollah a affirmé mercredi avoir tué et blessé des soldats israéliens lors d’une attaque avec un missile antichar.

L’armée israélienne a confirmé que l’attaque a eu lieu, mais n’a pas donné de détails sur les victimes.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré que les États-Unis observaient avec « une grande inquiétude » les événements à la frontière israélo-libanaise.

« Il semble que des incidents se produisent quotidiennement et qu’un message ressort de ces incidents », a déclaré Ali Hashem d’Al Jazeera lors d’un reportage depuis le sud du Liban.

« Ces incidents ne visent pas seulement à soulager Gaza de la pression, mais aussi à dire qu’il existe un nouveau statu quo, de nouvelles règles d’engagement qui pourraient être imposées du côté libanais de la frontière en cas de guerre à Gaza. continue, en cas d’incursion terrestre, [and] au cas où Israël tenterait d’anéantir le Hamas à Gaza.