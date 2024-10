L’armée israélienne affirme que le chef du Hamas, Yahya Sinwar, pourrait avoir été tué lors d’une récente frappe

L’armée israélienne a déclaré jeudi qu’elle étudiait la possibilité d’avoir tué le chef du Hamas Yahya Sinwar à la suite d’une opération dans la bande de Gaza qui aurait visé trois militants.

« A ce stade, l’identité des terroristes ne peut être confirmée », a-t-il indiqué dans un communiqué.

Rien n’indique que des otages israéliens aient été présents dans le bâtiment où les trois militants ont été tués.

Il n’y a eu aucun commentaire immédiat de la part du Hamas.

La radio militaire israélienne a déclaré que l’incident s’était produit lors d’une opération terrestre ciblée dans la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, au cours de laquelle les troupes israéliennes ont tué trois militants et emporté leurs corps.

Des preuves visuelles suggéraient qu’il était probable que l’un des hommes était Sinwar et que des tests ADN étaient en cours. Israël possède des échantillons d’ADN de Sinwar provenant de son séjour dans une prison israélienne.

Les membres du cabinet de sécurité israélien ont été informés que Sinwar est très probablement mort, ont déclaré jeudi à Reuters deux responsables connaissant le dossier.

Si elle est confirmée, la mort de Sinwar représenterait un coup de pouce majeur pour l’armée israélienne et le Premier ministre Benjamin Netanyahu après une série d’assassinats très médiatisés de dirigeants éminents de ses ennemis au cours des derniers mois.

Architecte des attentats du 7 octobre

Des hommes armés dirigés par le Hamas ont attaqué Israël le 7 octobre 2023, tuant quelque 1 200 personnes. dont plusieurs citoyens canadienstout en prenant plus de 250 otages à Gaza, selon les décomptes du gouvernement israélien. Israël estime qu’environ 100 otages n’ont pas encore été rapatriés, et qu’environ un tiers d’entre eux seraient morts.

La campagne de riposte menée par Israël a tué 42 438 Palestiniens et en a blessé 99 246 autres, selon le ministère de la Santé de Gaza. Le décompte du ministère ne fait pas de distinction entre combattants et civils, mais le ministère de la Santé de Gaza a déclaré que des milliers de femmes et d’enfants ont été tués dans des frappes aériennes.

Yahya Sinwar, l’architecte en chef des attentats du 7 octobre 2023, figure depuis lors en tête de la liste des personnes recherchées par Israël. Mais jusqu’à présent, il a échappé à toute détection, se cachant peut-être dans le dédale de tunnels construits par le Hamas sous Gaza au cours des deux dernières décennies.

Ancien chef du Hamas dans la bande de Gaza, Sinwar a été nommé chef général à la suite de l’assassinat de l’ancien chef politique Ismail Haniyeh à Téhéran, en Iran, en août.

À REGARDER l On ne sait pas si Sinwar, « impitoyable », serait aussi pragmatique que son prédécesseur, dit un analyste : Javed Ali, ancien responsable antiterroriste de la Maison Blanche, parle du nouveau chef du Hamas, Yahya Sinwar Recevez les dernières nouvelles sur CBCNews.ca, l’application CBC News et CBC News Network pour les dernières nouvelles et analyses.

Israël a également tué Hassan Nasrallahchef du mouvement Hezbollah soutenu par l’Iran, à Beyrouth le mois dernier, ainsi qu’une grande partie des hauts dirigeants de la branche militaire du groupe.

Jeudi, plusieurs Palestiniens, dont des enfants, ont été tués dans une frappe israélienne sur un abri dans le nord de la bande de Gaza, a déclaré un responsable du ministère de la Santé de Gaza, tandis qu’Israël a déclaré que l’attaque visait des militants sur le site.