L’armée israélienne affirme avoir frappé des « structures » syriennes sur le plateau du Golan | Actualités sur les hauteurs du Golan occupées

L’armée israélienne a déclaré que ses chars avaient tiré sur deux structures syriennes sur le plateau du Golan, ce qui, selon l’armée, constituait une violation de l’accord de désengagement de 1974 entre les deux pays.

« La frappe a été menée après que Tsahal [Israeli army] « Les soldats ont identifié hier les deux structures dans la zone de sécurité », a indiqué l’armée dans un communiqué jeudi.

« Tsahal tient le régime syrien pour responsable de toutes les activités se déroulant sur son territoire et ne permettra aucune tentative de violer la souveraineté israélienne », a-t-il déclaré.

La frappe a visé un endroit du côté syrien de la ligne de démarcation entre les hauteurs du Golan occupées par Israël, à l’ouest, et le territoire contrôlé par la Syrie, à l’est.

L’annonce de l’armée israélienne intervient après qu’au moins deux personnes ont été tuées alors qu’elles circulaient à moto près de la ville syrienne de Beit Jinn, à environ une heure au nord de l’endroit où les chars ont frappé, ont déclaré à l’agence de presse Reuters deux sources palestiniennes et une source de sécurité libanaise.

Les deux sources palestiniennes ont accusé Israël d’avoir mené une frappe visant les deux hommes, qu’elles ont identifiés comme des « militants ».

L’armée israélienne a refusé de commenter cette attaque à moto.

Mais jeudi, l’Observatoire syrien des droits de l’homme (SOHR), un observateur de guerre de l’opposition, avait rapporté qu’un drone israélien avait tué deux hommes appartenant à l’organisation du Jihad islamique dans la région.

«Deux membres du mouvement Al-Jihad Al-Islamy [Islamic Jihad] ont été tués dans une attaque d’un drone israélien sur Baet Jen [Beit Jinn] zone située à l’ouest du Rif Dimashq, près de la frontière avec le Golan occupé par la Syrie », a déclaré l’observateur de guerre dans une déclaration.

Le plateau du Golan – un plateau vallonné de 1 200 kilomètres carrés (463 milles carrés) qui surplombe également le Liban et borde la Jordanie – est un territoire syrien occupé par Israël en 1967, après que ce dernier s’est emparé de la région lors de la guerre des Six Jours, avant de l’annexer en 1967. 1981.

Cette annexion unilatérale n’a pas été reconnue internationalement, sauf par l’administration de l’ancien président américain Donald Trump, et la Syrie exige la restitution du territoire.

La Syrie a tenté de regagner les hauteurs lors de la guerre au Moyen-Orient de 1973, mais elle a été contrecarrée. Israël et la Syrie ont signé un armistice en 1974 et le Golan est resté relativement calme depuis.

Une force des Nations Unies continue de patrouiller dans une zone tampon de 80 km de long entre les hauteurs occupées par Israël et la partie syrienne.

En 2000, Israël et la Syrie ont tenu leurs pourparlers au plus haut niveau sur un éventuel retour du Golan et un accord de paix. Mais les négociations ont échoué, tout comme celles qui ont suivi.

Plus de 40 000 personnes vivent dans le Golan occupé par Israël, dont plus de la moitié sont des Druzes.

Après avoir annexé le Golan, Israël a donné aux Druzes la possibilité d’acquérir la citoyenneté, mais la plupart l’ont rejetée et s’identifient toujours comme syriens. Environ 20 000 autres colons israéliens y vivent également.

Au cours de la dernière décennie, Israël a mené des attaques aériennes contre des transferts d’armes et des déploiements de personnel soupçonnés d’être parrainés par l’Iran dans la Syrie voisine, faisant souvent des victimes parmi le personnel militaire syrien et les combattants étrangers.