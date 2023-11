L’armée israélienne affirme avoir encerclé la ville de Gaza

L’armée israélienne a déclaré dimanche soir que ses troupes avaient encerclé la ville de Gaza et étaient prêtes à frapper le nord, tout en avertissant les habitants de Gaza de fuir vers le sud avant l’attaque.

Le contre-amiral Daniel Hagari a également déclaré que l’armée avait divisé la bande de Gaza en deux, dans des remarques lors d’un point de presse rapporté par l’Associated Press.

« Aujourd’hui, il y a le nord de Gaza et le sud de Gaza », a déclaré Hagari aux journalistes, selon l’AP, qui a rapporté que Hagari a qualifié cette étape d’« étape importante » dans sa guerre contre le Hamas, une organisation terroriste désignée par les États-Unis. Le Hamas est l’autorité dirigeante de la bande de Gaza.

Les médias israéliens rapportent que des frappes sont attendues dans les 48 heures, a rapporté l’AP. Dans un poste sur X, anciennement Twitter, les Forces de défense israéliennes (FDI) ont cité le chef d’état-major général de Tsahal, Herzi Halevi, réitérant la volonté des troupes de se battre.

« Nous avons un objectif clair : restaurer une situation sécuritaire nettement meilleure aux frontières, pas seulement dans la bande de Gaza », a déclaré Halevi lors d’une réunion au Commandement Nord, selon le poste de Tsahal.

“Nous sommes prêts à frapper dans le nord à tout moment”, a ajouté Halevi.

Le Jerusalem Press a rapporté qu’un porte-parole de Tsahal a déclaré dimanche à CNN qu’Israël avait arrêté de tirer pendant « plusieurs heures » afin d’essayer de créer un passage sûr pour permettre aux civils de se déplacer vers le sud.

“Hier et aujourd’hui, pendant de nombreuses heures, avec préavis et avertissement, nous avons facilité, nous avons arrêté les tirs dans certaines zones du nord de Gaza, qui est la principale zone de combat, et nous avons appelé les Palestiniens à se déplacer vers le sud”, a déclaré le lieutenant-colonel Jonathan Conricus. CNN, a rapporté le Jerusalem Post.

Cette évolution intervient alors qu’Israël se prépare à la prochaine étape de la guerre et a commencé ses opérations terrestres à Gaza.

Une pression internationale importante continue de s’intensifier pour appeler Israël à cesser ses bombardements aériens, qui, selon le ministère de la Santé dirigé par le Hamas à Gaza, ont tué près de 10 000 Palestiniens.

La récente guerre a commencé lorsque le Hamas a lancé une attaque surprise sur la frontière sud d’Israël, massacrant 1 400 Israéliens et prenant environ 240 otages. Les responsables israéliens ont déclaré qu’ils n’accepteraient pas un cessez-le-feu ou une pause humanitaire dans les combats tant que tous les otages ne seraient pas revenus.