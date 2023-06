L’armée israélienne accuse la confusion d’avoir tué par balle un enfant palestinien

L’armée israélienne a publié les résultats de son enquête sur la mort par balle d’un enfant palestinien, déclarant que son soldat pensait qu’il tirait sur des hommes armés.

L’enquête a blâmé les commandants pour mauvaise communication et « prise de décision incorrecte ».

Les militaires dans leur déclaration ont ajouté que l’officier qui a tiré en l’air serait réprimandé pour avoir enfreint les ordres permanents.

Un soldat israélien qui a tué un enfant palestinien dans une voiture il y a deux semaines pensait qu’il tirait sur des hommes armés, a déclaré l’armée mercredi, accusant une confusion causée par un autre soldat tirant en l’air en violation des règlements.

Mohammad al Tamimi, trois ans, a été mortellement blessé à la tête le 1er juin à la suite d’une fusillade près de Ramallah en Cisjordanie occupée. Son père a été touché à l’épaule. Le ministère palestinien des Affaires étrangères a exigé des comptes, qualifiant l’incident de crime.

En publiant les résultats de son enquête, l’armée israélienne a répété les affirmations précédentes selon lesquelles des hommes armés palestiniens avaient tiré sur des soldats gardant une colonie juive cette nuit-là.

Un officier de l’armée fouillant la zone a vu un « véhicule suspect et a tiré plusieurs fois en l’air », incitant un soldat qui a entendu ces coups de feu à ouvrir le feu sur la voiture des Tamimis, croyant que les hommes armés l’utilisaient pour leur escapade.

L’enquête a reproché aux commandants une mauvaise communication et une « prise de décision incorrecte », indique le communiqué, ajoutant que l’officier qui a tiré en l’air serait réprimandé pour avoir enfreint les ordres permanents.

Le ministère palestinien des Affaires étrangères, dans un communiqué, a déploré ces conclusions comme « la forme la plus claire et la plus laide de mépris et de légalisation de l’effusion du sang palestinien ».

La Cisjordanie, parmi les territoires où les Palestiniens cherchent à devenir un État, a connu une flambée de violence au cours des 15 derniers mois.

Un rapport du groupe de défense des droits israélien Yesh Din basé sur des données militaires de 2017 à 2021 a révélé que les soldats israéliens ont été poursuivis dans moins de 1 % des centaines de plaintes déposées contre eux pour des infractions présumées contre des Palestiniens.