L’armée israélienne abat un lanceur de pierres palestinien

RAMALLAH, Cisjordanie (AP) – Le ministère palestinien de la Santé a déclaré samedi que les forces israéliennes avaient tiré et tué un jeune homme en Cisjordanie occupée.

Le ministère a indiqué que Musab Nofal, 18 ans, a été touché d’une balle dans la poitrine et est décédé à l’hôpital de la ville de Ramallah. Un autre Palestinien a également été grièvement blessé.

L’armée israélienne a déclaré que Nofal et le deuxième Palestinien lançaient des pierres sur des véhicules israéliens circulant sur une route de Cisjordanie près de Silwad, au nord-est de Ramallah, endommageant plusieurs voitures. Les soldats ont tiré à balles réelles sur les lanceurs de pierres, a-t-il ajouté.

La violence était la dernière d’une vague de combats israélo-palestiniens en Cisjordanie et à Jérusalem-Est qui a tué plus de 130 Palestiniens cette année, faisant de 2022 la plus meurtrière depuis que l’ONU a commencé à suivre les décès en 2005.

La violence est survenue alors qu’un changement politique est en cours en Israël après les élections nationales, l’ancien Premier ministre de longue date Benjamin Netanyahu devant revenir au pouvoir dans un gouvernement de coalition composé d’alliés d’extrême droite, dont le législateur extrémiste Itamar Ben-Gvir, qui en réponse aux incidents a déclaré qu’Israël adopterait bientôt une approche plus dure envers les attaquants.

Israël a capturé la Cisjordanie lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967 et a depuis maintenu une occupation militaire sur le territoire et y a installé plus de 500 000 personnes. Les Palestiniens veulent le territoire, ainsi que la Cisjordanie et Jérusalem-Est, pour leur État indépendant espéré.

The Associated Press