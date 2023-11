L’armée israélienne a tiré sur des personnes à l’hôpital Al-Shifa à Gaza, affirme Médecins sans frontières

Des personnes fuyant l’hôpital Al-Shifa, dans la ville de Gaza, ont été abattues par les forces israéliennes environnantes, a affirmé samedi Médecins sans frontières.

L’hôpital se trouve à proximité du centre de la ville, qui aurait été encerclée par l’armée israélienne alors qu’elle poursuit son invasion terrestre de la bande de Gaza.

“Au moment où nous rédigeons ces lignes, notre personnel est témoin de tirs sur des personnes qui tentent de fuir l’hôpital Al-Shifa”, a déclaré le communiqué. l’organisation a dit Samedi matin. « MSF réitère de toute urgence ses appels à cesser les attaques contre les hôpitaux, à un cessez-le-feu immédiat et à la protection des installations médicales, du personnel médical et des patients. »

Médecins Sans Frontières (MSF) est un autre nom pour Médecins Sans Frontières.

L’hôpital Al-Shifa, le plus grand de Gaza, est attaqué depuis au moins une journée et abrite des centaines de patients, a affirmé MSF, citant le personnel médical présent dans l’établissement.

« Au cours des dernières 24 heures, les hôpitaux de Gaza ont été soumis à des bombardements incessants », a indiqué l’organisation. « Le complexe hospitalier d’Al-Shifa, le plus grand établissement de santé où travaille encore le personnel de MSF, a été touché à plusieurs reprises, notamment la maternité et les services ambulatoires, entraînant de nombreux morts et blessés.

L’organisation a également déclaré avoir perdu le contact avec un chirurgien de l’hôpital Al-Quds et que l’hôpital pour enfants Al-Rantisi aurait été « encerclé par les chars israéliens ».

L’armée israélienne refusé affirme que l’hôpital Al-Shifa est « assiégé » samedi matin, affirmant que son armée combat les militants du Hamas à proximité. L’armée israélienne a déclaré qu’elle permettait aux patients de quitter l’hôpital en toute sécurité s’ils le souhaitent, une affirmation contestée par MSF.

“Malgré les attaques régulières et les pénuries, le personnel a réussi à maintenir l’hôpital opérationnel”, a déclaré MSF. « Hier, l’hôpital d’Al-Shifa a perdu l’électricité. Les ambulances ne peuvent plus se déplacer pour récupérer les blessés et les bombardements incessants empêchent les patients et le personnel d’évacuer.

Dans un Interview sur Channel 4 vendredile chirurgien MSF, le Dr Mohammed Obeid, a répété que le personnel ne peut pas quitter l’hôpital car de nombreux patients nécessitent une intervention chirurgicale et ne peuvent pas marcher.

« Nous ne pouvons pas partir car de [Thursday] Jusqu’à présent, nous avons opéré environ 25 patients », a-t-il déclaré. « Si je ne suis pas là ou l’autre chirurgien, qui s’occupera des patients ?

La guerre entre Israël et le Hamas a tué plus de 11 000 Palestiniens, dont plus de 4 000 enfants, selon le ministère de la Santé de Gaza, contrôlé par le Hamas.

Les combats ont commencé au début du mois dernier après que des militants du Hamas ont lancé une attaque surprise contre les communautés frontalières israéliennes, tuant environ 1 200 personnes.