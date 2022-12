L’armée Internet ukrainienne de « gars » achète un drone marin pour chasser les navires russes – et le nomme d’après un célèbre raton laveur | Nouvelles du monde

Il y a une nouvelle arme en direction de l’Ukraine qui pourrait aider à défendre ses villes contre les missiles – et elle porte le nom d’un célèbre raton laveur.

Depuis des mois, l’OPANO (North Atlantic Fella Organisation) mène une guerre de l’information sur les réseaux sociaux contre la propagande russe et lève au fur et à mesure des centaines de milliers de dollars pour les armées ukrainiennes.

Les gars, comme on les appelle, sont un groupe tapageur de camarades en ligne avec un nez pour les mèmes de chien qui sont facilement identifiables par leurs photos de profil Shiba Inu.

Ainsi, lorsque l’initiative United24 de Volodymyr Zelenskyy a demandé si l’OPANO voulait lever des fonds pour payer un drone naval – et lui donner un nom – ils n’ont pas tardé à mordre.

Le défi pour les gars fait partie de la quête de United24 pour assembler une flotte de 100 drones marins, à la suite de quoi Ukraine dit était un frappe contre la flotte russe de la mer Noire en octobre utilisant exclusivement des navires sans équipage.

Il n’a fallu que quelques semaines aux gars pour collecter les 250 000 $ (205 000 £) nécessaires à l’achat d’un de ces drones, qu’ils ont dûment nommé Raccoon’s Revenge.

Pourquoi ce nom ? C’est une sorte de longue queue.

En tant que forces russes prêt à se retirer de la ville de Kherson face aux offensives ukrainiennes le mois dernier, des images bizarres ont fait surface semblant montrer des animaux volés au zoo local, y compris un raton laveur.

Image:

“Le raton laveur de Kherson”, qui a été extrait du zoo de la ville, a une chaîne Telegram qui lui est dédiée



Depuis lors, “Le raton laveur de Kherson” est devenu une sorte de célébrité sur les réseaux sociaux russes et a été utilisé comme mascotte par les parachutistes russes.

Il est clair que les gars pensent que le raton laveur n’a pas oublié ses racines ukrainiennes, et le surnom Raccoon’s Revenge a battu des noms tels que HMS Bonquerer et Aqua Bonker 9000 dans un récent sondage auprès de plus de 11 000 personnes.

1:46

Cette vidéo partagée par les médias ukrainiens prétend montrer des drones maritimes attaquant des navires de guerre russes à Sébastopol en octobre



L’argent recueilli par les gars de l’OPANO aide l’Ukraine

“J’étais moi-même partisan du HMS Bonqueror, mais Racoon’s Revenge était le choix de la communauté”, a déclaré Pete, ancien combattant de l’armée américaine et actuel, à Sky News.

Il a ajouté: “Si un navire de guerre russe est détruit par un drone financé par la participation de l’OPANO, cela pourrait être difficile à surpasser en ce qui concerne l’humour dans cette guerre.

“Et avec les milliers d’obus de mortier et d’artillerie, les dizaines de véhicules et de pièces d’artillerie que nous avons parrainés, et tout le reste, c’est une barre assez haute à franchir.”

Pete participe également à la gestion de la forge – l’équipe de designers qui crée des avatars personnalisés “fella” pour les personnes qui font des dons à l’Ukraine.

Il a ajouté: “J’aimerais souligner les gars de la forge qui sont chargés de faire les photos de profil diverses et très créatives pour les dons.

“Sans eux, tout cela est impossible. Ils sont vraiment le ciment qui maintient tout cela ensemble, et sans eux, Kama et moi aurions été incapables de suivre.”

Image:

Ils font partie de l’OPANO et ils sont ici pour traquer les politiciens russes et amasser des fonds pour l’Ukraine. Rencontrez les gars. Photo : @Official_NAFO/@fellarequests



L’OPANO a déjà levé des sommes énormes – un million de dollars selon certains comptes – pour l’armée ukrainienne et leur humour ironique s’est avéré populaire en ligne.

Leurs slogans et gars apparaissent partout, y compris peints sur un canon automoteur 2S7 Pion nommé “Super Bonker 9,000”.

United24 a déclaré sur Twitter : “Vous l’avez fait, magnifiques doggos !

« Depuis ce matin, 255 546 $ pour le #NAFOdrone ont été amassés !

“Merci à tous les gars d’avoir rendu cela possible, pour chaque #nafofleet, chaque don. Raccoon’s Revenge n’est pas négociable, merci à chacun d’entre vous.”

A quoi servent les drones marins ?

Alors, que sont les drones navals comme le Raccoon’s Revenge, et ont-ils déjà été utilisés pendant la guerre ?

Russie dit que 16 drones maritimes ont été impliqués dans l’attaque de sa flotte de la mer Noire près du port de Crimée de Sébastopol en octobre, avec deux navires endommagés.

United24 affirme que trois navires russes ont été endommagés, dont le navire amiral Admiral Makarov.

Image:

Un exemple des drones navals ukrainiens est le financement participatif. Photo : United24



Les drones navals financés par United24 mesurent 5,5 mètres de long, ont une portée allant jusqu’à 800 km (500 miles) et peuvent transporter une charge de combat allant jusqu’à 200 kg.

Les missiles tirés des navires de guerre russes ont fait partie de la destruction par Moscou des réseaux électriques ukrainiens qui a plongé les villes dans l’obscurité – l’Ukraine espère donc que les drones navals pourront perturber les navires.

S’adressant à Sky News précédemment, le lieutenant-colonel de l’armée américaine et expert en guerre des drones Paul Lushenko a déclaré que les drones maritimes sont “juste un autre axe d’approche” pour cibler les actifs russes.

“De nos jours, il n’y a qu’un nombre limité de systèmes d’acquisition de cibles, même sur ces bateaux exquis.

“Et donc, quand vous avez un essaim de capacités, comment hiérarchisez-vous les cibles?”