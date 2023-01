L’armée indienne transporte par avion une femme enceinte à Srinagar après que la neige a fermé les routes de la ville

Chapeau à l’armée indienne pour être à portée de main avec tous les problèmes qui se présentent sur le chemin des citoyens ! C’est leur détermination et leur sollicitude envers un individu qui tiennent tous les ennuis à distance. Cette fois également, le personnel de l’armée est intervenu pour aider l’administration civile à transporter par avion une femme enceinte dans un état critique la semaine dernière. La dame a été évacuée de Tangdhar enneigé dans le district de Kupwara au Jammu-et-Cachemire.

Nusrat Begum, une résidente de Chitrakoot, a été admise au SDH Karnah après avoir développé des douleurs de travail avec placenta praevia. Cependant, en raison de complications graves, elle a dû être déplacée vers le continent de Kupwara, mais le seul accès à l’hôpital, la route nationale 701, a été coupé en raison des chutes de neige incessantes dans la région.

“Malgré les efforts des spécialistes du SDH de Karnah, la menace pour la vie de la mère et de l’enfant à naître n’a pas pu être atténuée en raison des installations médicales limitées disponibles. Dès que l’administration civile a demandé de l’aide, l’armée indienne a rapidement répondu à l’appel et un certain nombre de jawans se sont volontairement manifestés pour donner du sang pour sauver la vie du patient”, a déclaré la PRO Defence, Srinagar, dans un communiqué. Ainsi, l’Indien L’armée est venue à son secours et a donné du sang pour sauver la vie du patient.

#REGARDEZ | J&K : L’armée indienne aide à l’évacuation aérienne d’une femme enceinte dans un état critique à Srinagar. Cela a été fait car le seul axe menant à de meilleures installations médicales à Srinagar via NH 701 a été coupé en raison des chutes de neige incessantes depuis les 7 derniers jours : PRO Defence, Srinagar pic.twitter.com/nwuhIcKjzv— ANI (@ANI) 15 janvier 2023

Après le don de deux unités de sang à la dame malade, une réquisition immédiate d’évacuation par hélicoptère a été adressée aux hautes autorités. Même les médecins de l’armée ont été mobilisés pour aider les médecins spécialistes de Karnah. L’héliport enneigé a été nettoyé à l’aide de JCB pour soutenir le sauvetage aérien rapide. Cependant, des conditions météorologiques extrêmes ont saisi l’armée indienne jusqu’à dimanche matin. Mais c’était l’effort combiné de l’armée indienne et de l’armée de l’air indienne, Mme Begum, avec un bébé, a été transportée avec succès vers 10 heures le 15 janvier.

Après qu’ANI ait partagé l’incident en diffusant une vidéo sur Twitter, les internautes n’ont pas cessé de louer les forces armées alors que l’un d’eux écrivait : « Seule l’armée indienne peut faire ça !!! Félicitations.” “Chapeau à notre armée indienne”, a répondu un autre.

Chapeau bas à notre armée indienne 🙏👍🇮🇳❤️jai hind 🇮🇳— Nilesh Makwana (@NileshIshwarMa2) 15 janvier 2023

En vérité, c’est le soutien sans faille et l’action rapide de l’armée qui ont sauvé la vie de la future mère et de son enfant à naître.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici