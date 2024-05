L’armée indienne renforce ses capacités d’IA pour suivre le rythme des puissances régionales

{{#rendered}} {{/rendered}}

CHENNAI, Inde — L’Inde, un pays doté d’une forte industrie de haute technologie, applique ses cerveaux non seulement à l’intelligence artificielle (IA) commerciale, mais également à son armée, alors que son voisin et rival régional, la Chine, continue d’investir des milliards dans la recherche sur l’IA. .

Un rapport de 2023 d’un groupe de réflexion indien, le Delhi Policy Group, indique que l’Inde dépense environ 50 millions de dollars par an pour l’IA. Le rapport notait que si les dépenses de l’Inde constituaient une « bonne première étape », elles étaient « clairement insuffisantes par rapport à notre principal challenger stratégique, la Chine, qui dépense plus de 30 fois ce montant. Si nous ne voulons pas prendre de retard sur le cycle technologique, des investissements plus importants seront nécessaires. doivent être faites, principalement pour promouvoir les acteurs locaux de l’industrie.

Antoine Levesques, chercheur à l’Institut international d’études stratégiques (IISS), a déclaré à Fox News Digital India « poursuit ses propres efforts pour construire une capacité nationale souveraine d’IA qui peut être utilisée pour sa défense ».

« L’Inde a des projets très ambitieux », a-t-il ajouté. Il a évoqué la nécessité d’acquérir des puces fabriquées à l’étranger pour « renforcer la capacité matérielle de l’IA », soulignant « l’abondance déjà de talents dans son industrie technologique ».

LE GÉNÉRAL DE L’ARMÉE INDIENNE DÉCLARE LA SITUATION À LA FRONTIÈRE AVEC LA CHINE EST « IMPRÉVISIBLE »

En octobre, l’armée a lancé un compagnon robotique, capable d’effectuer des tâches telles que traverser et repérer des terrains accidentés, retirer des obus non explosés et servir également de civière pour les soldats blessés. Il dispose de deux bras et de deux caméras et d’une plateforme avec deux caméras supplémentaires. Le robot sera piloté manuellement par un contrôleur au sol. L’armée pourrait développer davantage cette technologie. La marine nationale disposerait également de robots aquatiques autonomes capables d’aller là où les humains ne peuvent pas aller.

« Cette plate-forme alimentée par batterie est conçue pour résister à un terrain accidenté et mesure un mètre sur un mètre », a déclaré un responsable de l’armée indienne. Le temps de l’Inde.

L’unité d’élite de l’armée indienne, le Groupe d’évaluation et d’adaptation de la technologie des signaux (STEAG), étudie et évalue la mise en œuvre de technologies émergentes telles que l’IA et d’autres mises à jour potentielles dans le domaine en constante évolution de la guerre moderne.

Selon un analyse de Lévesquesl’Inde et les États-Unis sont partenaires et collaborent dans le domaine de l’IA.

Lors d’une réunion en 2022, le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin a rencontré son homologue indien, Raksha Mantri Shri Rajnath Singh, lors de la neuvième ADMM (réunion des ministres de la Défense de l’ASEAN), et l’IA figurait parmi les sujets abordés. Cette année-là également, le président américain Biden et le Premier ministre indien Modi ont annoncé un partenariat connu sous le nom d’Initiative américano-indienne sur les technologies critiques et émergentes.

COMMENT L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE REFAÇONNE LA GUERRE MODERNE

Lévesques a décrit l’abondance de talents dans l’industrie technologique indienne. Il a également noté que le niveau plus élevé de maîtrise de l’anglais en Inde pourrait lui donner un léger avantage en termes de « disponibilité de talents », mais a déclaré que ce n’était « pas suffisant pour contrebalancer les capacités de la Chine ».

« Adapter la technologie américaine et développer la vôtre prend du temps », a-t-il ajouté. Il a également noté que l’Inde accomplissait ces deux objectifs dans les secteurs de l’économie et de la défense.

Patrick Cronin, président de la chaire de sécurité pour l’Asie-Pacifique à l’Institut Hudson à Washington, DC, a déclaré à Fox News Digital : « L’IA générative (basée sur de grands modèles de langage) en particulier conduit à des progrès rapides dans la compréhension d’une image opérationnelle commune, afin que les militaires puissent utiliser ceci pour permettre aux services de renseignement de voir ce qui se passe sur un champ de bataille. »

L’IA peut aider à évaluer ce que font des pays étrangers comme le Pakistan et la Chine. Cronin a expliqué que, à l’instar de ChatGPT (également une forme d’IA générative), cette technologie peut être utilisée pour fournir des informations sur des simulations et des exercices en temps réel apportant des informations sur ce qui pourrait se produire.

Il existe une utilisation militaire potentielle dans trois secteurs : le renseignement, la formation et l’éducation.

Cronin a averti que « la Chine possède une armée de robots » qui possède plusieurs drones autonomes dans son arsenal, mais il estime toujours qu’une utilisation plus large des « systèmes autonomes » en général est « dans 5 à 10 ans ».

QU’EST-CE QUE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (IA) ?

Un haut responsable du ministère indien de la Défense a déclaré à Deutsche Welle Les drones et robots alimentés par l’IA pourraient patrouiller aux frontières et réduire le besoin d’intervention humaine dans des situations dangereuses. Les demandes de commentaires de Fox News Digital de la part de l’armée indienne n’ont pas reçu de réponse immédiate.

Cronin a fait part de ses inquiétudes, notamment la conviction que l’IA, comme toute technologie en développement, pourrait être utilisée à de nombreuses fins, y compris à des fins néfastes, telles que l’utilisation de deepfakes pour semer la désinformation et d’autres aspects négatifs.

Des milliers d’Indiens et de Chinois étudient l’intelligence artificielle dans des universités étrangères. Cronin a déclaré qu’il estimait que l’Inde avait un avantage dans le secteur civil du développement de l’IA, mais que cela était contré par le fait que les Chinois disposaient d’un système militaire plus « centralisé et bien financé ».

« Quand vous pensez à la reconnaissance faciale et que vous associez cela à un champ de bataille lointain avec des images satellite et à un drone qui pourrait être mortel, c’est quelque chose que vous n’auriez pas pu faire il y a 30 à 40 ans, mais maintenant c’est facile à faire », Cronin ajoutée.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« L’issue de la guerre reste horrible et tragique, et elle doit être aussi éthique, précise, justifiable et limitée que possible. L’Inde a potentiellement un rôle de premier plan à jouer dans le débat sur l’utilisation croissante de l’IA sur le champ de bataille ou dans la société. En général, ces questions n’en sont qu’aux premiers stades de ce que pourraient être les futures lois de la guerre et les garde-fous de la civilisation de haute technologie. »

L’armée indienne continue de développer ses ambitions et ses recherches dans le domaine de l’IA, tout en cherchant à uniformiser les règles du jeu avec la Chine.