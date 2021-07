En reconnaissance de la contribution phénoménale de Vidya Balan au cinéma indien, l’armée indienne a récemment nommé l’un de ses champs de tir en l’honneur de l’acteur. Le champ de tir Vidya Balan est situé à Gulmarg, au Cachemire.

Plus tôt cette année, Vidya et son mari Siddharth Roy Kapur avaient même assisté au festival d’hiver de Gulmarg organisé par l’armée indienne. Plusieurs utilisateurs de médias sociaux ont partagé la même nouvelle sur Instagram et Twitter.

Photo : ANI

Cependant, Vidya n’a encore rien posté à ce sujet. De plus, il y a quelques jours, il a été annoncé qu’elle avait été invitée à rejoindre l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, l’instance dirigeante derrière les Oscars.

En parlant des projets de travail récents de Vidya, elle est actuellement félicitée pour sa performance stellaire dans « Sherni » d’Amazon Prime Video, dans laquelle elle essaie le personnage de Vidya Vincent – un officier forestier droit, qui traverse les bêtes brutales des barrières sociales établies par le société patriarcale et les attitudes nonchalantes au sein de son département.